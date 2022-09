Nejstaršímu parašutistovi Evropy je 88, Bosňan má smělé plány do budoucna

Obyvatel Bosny a Hercegoviny Ibrahim Kalešić je živoucím důkazem toho, že extrémní sporty nejsou vždy jen pro mladé. Ve svých osmaosmdesáti letech se totiž udržuje v kondici pravidelnými seskoky padákem. Do budoucna by se chtěl také zapsat do Guinnessovy knihy rekordů, pořídit si vlastní padák a trénovat své nástupce.