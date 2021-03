Neuvěřitelné štěstí. Motorkáře v Kolumbii těstě minul kus motoru z airbusu

Kovový kus leteckého motoru velký jako pneumatika od traktoru spadl na ulici v okamžiku, kdy kolem projížděl muž na motorce. Krátce před tím svědkové události, která se stala ve čtvrti u letiště, slyšeli explozi.



„Rozbilo to tyhle dveře. Když to spadlo, tak to bylo celé rozžhavené. Co se všechno mohlo stát! Na téhle ulici jezdí taxi i autobusy. Ten chlapec měl zázračné štěstí,“ popsal jeden ze svědků události.

Kolumbijský úřad pro civilní letectví v prohlášení uvedl, že incident vyšetřuje. Podle něj odletěla část levého motoru letadla Airbus A300 A2 venezuelské společnosti Transcarga, které startovalo půl hodiny po půlnoci z místního letiště El Dorado a směřovalo do venezuelského města Maiquetía. Úřad ani místní média neuvádí, kolik lidí bylo na palubě.

Podobný incident, při němž upadl krátce po startu letadlu kus motoru, se stal minulý měsíc v americkém Denveru. Tam šlo o Boeing-777 amerických aerolinek United Airlines, na jehož palubě bylo 241 lidí.

I toto letadlo se bezpečně vrátilo na letiště poté, co jeden z motorů začal hořet a jeho obrovský kus spadl do rezidenční čtvrti před dveře rodinného domu. Americký Federální úřad pro letectví (FAA) poté nařídil kontrolu letadel Boeing 777-200 se stejným motorem.