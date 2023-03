Vůdkyně běloruské opozice Cichanouská dostala v nepřítomnosti 15 let vězení

Soud podle ruské tiskové agentury TASS uznal Cichanouskou vinnou z vlastizrady, ze spiknutí za účelem neústavního převzetí moci nebo ze založení a vedení extremistické skupiny.

Cichanouská už dříve proces označila za zinscenovaný a za pomstu běloruského autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka. V létě roku 2020 totiž Bělorusko zachvátily do té doby nevídané masové protesty proti němu. A to poté, co byl po prezidentských volbách znovu prohlášen za vítěze.

Opozice i Západ označily výsledek hlasování za zfalšovaný a odmítly uznat Lukašenkovu legitimitu. Cichanouská, která v prezidentských volbách kandidovala místo svého uvězněného manžela Sjarheje, tehdy zburcovala davy a vyvolala naději na změnu.

Po volbách byla však donucena emigrovat, občanské protesty následně Lukašenkův režim brutálně potlačil. Represe proti opozici pokračují i nadále.

