Bělorusové s sebou nosí kartáček. Kdyby šli náhodou do vězení, říká Cichanouská

Od loňského srpna je v litevském exilu. „Necítím se jako kdybych žila v exilu, žiju jen 30 kilometrů od běloruských hranic, jsem neustále v kontaktu s Bělorusy,“ odpověděla Svjatlana Cichanouská.

Vůdkyně běloruské opozice kandidovala na prezidentku poté, co byla kandidatura zakázána jejímu manželovi Sergeji Cichanouskimu. Ten byl poté uvězněn. „Manžela jsem viděla před rokem, od té doby spolu komunikujeme prostřednictvím právníků. V Bělorusku nemáte jako vězeň možnost telefonovat nebo se setkávat s příbuznými. Můžete se bavit jen skrze právníky,“ vysvětlila.

V exilu nyní žije i s dětmi. „Jsem si jistá tím, že děti hlavně potřebují mít dětství. Není třeba je zatahovat do této situace. Děti chápu, co se děje a těší se, až se vrátí do Minsku a uvidí tatínka,“ dodala.

Cichanouská se v posledních měsících setkala s několika představiteli evropských zemí, všichni lídři demokratických zemí jí vyjádřili podporu. „Naše hnutí není jen opozice, my máme podporu většiny Bělorusů, kteří bojují proti režimu. Náš cíl je zorganizovat nové transparentní volby, aby už nikdo nepochyboval o tom, že výsledek je právoplatný.“



Květnové nucené přistání civilního letadla v Minsku, ve kterém byl běloruský opoziční novinář Raman Pratasevič ji šokoval.



„Únos Ramana Prataseviče mě šokoval, nedokázala jsem si představit, že by Lukašenkův režim mohl jen tak unést novináře, který s ním nesouhlasí. Soucítím se všemi zadrženými. Víme co s nimi režim dělá, mučí je, ponižuje,“ uvedla s tím, že je dobře, když se opět začalo mluvit o tom, že Bělorusové nejsou v bezpečí a dodala, že doufá v jednotnou a statečnou reakci Evropské unie.



Běloruský prezident Alexandr Lukašenko má oficiální podporu ruského prezidenta Vladimira Putina. Podle Cichanouské je škoda, že se Kreml rozhodl podpořit Lukašenka: „My máme s Rusy dobré vztahy, proto mě mrzí, že se Kreml vydal touhle cestou.“



Na otázku, kdy se podle ní podaří svrhnout Lukašenkův autoritářský režim vysvětlila, že bychom měli dělat všechno, co je v našich silách, aby to bylo už letos.

„Náš boj stále probíhá, jsou různé scénáře. Musíme udělat všechno co je v našich silách, aby to by co nejdříve, protože Bělorusové se bojí, trpí ve vězeních, na každém kroku jim hrozí zatčení. Musí s sebou nosit tašku s náhradním oblečením a kartáčkem na zuby pro případ, že by byli zatčeni. Lukašenko určitě neslibuje stabilitu. Demonstrace je jen jedna forma protestu. Bělorusové musí být kreativní, aby režimem otřásli,“ uzavřela politička.

Cichanouská už dříve řekla, že se velmi váží podpory prezidenta Miloše Zemana, premiéra Andreje Babiše, šéfa Senátu Miloše Vystrčila, ale i dalších politiků.

„Děkuji ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi, ministru zahraničí Jakubovi Kulhánkovi, Senátu ČR a jeho předsedovi Miloši Vystrčilovi za jednotnou podporu. Děkuji za přijmutí zraněných Bělorusů v Česku, podporu našich svobodných médií a sankce vůči běloruskému režimu,“ uvedla na Twitteru.



Do České republiky přijela už v neděli na pozvání šéfa Senátu Miloše Vystrčila, který ji také označil za pravou prezidentku Běloruska.

„Prezidentské volby byly zmanipulované. Lidé to v Bělorusku to vědí a ví to i mezinárodní společenství. Takže si vážím toho, že mě označují za skutečnou prezidentku,“ uvedla už dříve.