Cichanouská v Praze. Česko je šampionem v pomoci Bělorusům, říká novinářka

Svjatlana Cichanouská v neděli dorazila do Prahy a v pondělí začíná návštěvu, kdy se setká s prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Andrejem Babišem i členy Senátu. Jaký vzkaz to vyšle do světa či samotného Běloruska? Je to podle vás důležitá podpora?

Samozřejmě, každá taková podpora opozice a demokratického hnutí, ať už přijde z České republiky nebo jiné země, vysílá silný vzkaz lidem v Bělorusku. Je to pro ně důkaz, že jsou slyšet, že jejich boj má smysl a že svět tam venku se o ně zajímá, že chce vědět, co se v zemi děje, a chce pomoct. Je to také příklad pro další země, které se k tomu zatím neodhodlaly.

A kromě onoho symbolického významu?

Česká republika pro Bělorusy dělá opravdu hodně. Zaprvé jim pomáhá prostřednictvím programu Medevac, který obětem represí poskytl zdravotní péči v Česku. Stejně tak běloruští zdravotníci tady našli oporu. Česko pomáhá i běloruským studentům, kteří uprchli ze země. Vaše země je jeden z šampionů pomoci Bělorusům.

A samozřejmě jste členskou zemí Evropské unie, která uvalila sankce na Bělorusko a loni odmítla výsledky prezidentských voleb. Bez vás by se vůbec nic nezměnilo. Vzpomeňme také to, že Rádio Svobodná Evropa vysílající mimo jiné i o Bělorusku sídlí v Praze.

Je Svjatlana Cichanouská pořád nejdůležitější postavou běloruské opozice? Zůstává populární i v samotném Bělorusku? Přece jen od loňského roku žije v zahraničí a není s lidmi na protestech.

Ano, v opozici je stále důležitou postavou. Byla uznána jako legitimní představitelka Běloruska a jako takovou ji nyní ve světě přijímají. Popularita se těžko měří, ale lidé od ní očekávají, že bude jednat, převezme vedení a pomůže své zemi. A když ji teď vítají státníci v tak vysokých pozicích po celém světě, vidí to. Rozhodně se však objevuje kritika vůči demokratickému hnutí obecně, protože by si Bělorusové přáli rychlejší konec represí, rychlejší příchod demokracie. Ale to nezáleží na Svjatlaně Cichanouské či Pavlu Latuškovi.

Hanna Liubakovová Běloruská novinářka na volné noze je v posledních měsících jednou z těch, kteří přinášejí informace z běloruských protestů. Dříve pracovala třeba pro Rádio Svobodná Evropa či Belsat TV. Coby zpravodajka působila v Londýně, Varšavě či Praze.

Myslím si, že dělají, co mohou, ale možnosti opozice nejsou velké. Teď může především vyvíjet tlak na Lukašenkův režim, aby propustil politické vězně, zastavil násilí a vyhlásil nové prezidentské volby.

Lukašenko však tyto výzvy ignoruje, stejně jako jakákoliv mezinárodně platná pravidla.

Máte informace o novináři Ramanu Pratasevičovi, kterého Lukašenkův režim nechal unést přímo z letadla odkloněného do Minsku? Aktuálně se objevil v televizi, kde prezidenta vychvaloval, podle jeho blízkých jde však o jasně vynucený projev.

Jeho právník s ním už více než týden nemohl mluvit. Je to znepokojující. Pratasevič je vyděšený, odříznutý od informací, zřejmě byl mučen. Možná jste si na posledních videích všimla zranění na jeho rukou i v obličeji. Není žádným tajemstvím, popsali to mnozí bývalí vězni, že dozorci bijí lidi do hlavy a do břicha tak, aby nezůstaly stopy.

Nevíme, v jakém psychickém stavu je, jestli mu vyhrožují. Zavřená je teď i jeho přítelkyně, takže ho možná vydírají tím, že jí ublíží. Pratasevič je rukojmí a udělá cokoliv, aby přežil. Proto řekl to, co mu nařídili. Objevilo se o něm několik informací, tou poslední je, že ho převezli do věznice pod správou KGB (tajné služby Běloruska, pozn. red.).

Máte vy sama strach? Může teď kdokoliv zmizet podobným způsobem?

Ano, každý může být unesen a zatčen. Lukašenkovo terorizování občanů už se neomezuje jen na území Běloruska, útočí i v zahraničí. Nejdřív se to stalo v Moskvě, kde byli lidé zatčeni pro údajnou přípravu puče. A s Ramanem a jeho přítelkyní k tomu došlo v podstatě v Evropské unii, byť jejich letadlo přistálo v Bělorusku.

Režim sleduje své oponenty, aktivisty, novináře a i v zahraničí má své agenty, to není nic nového. Ale protože je Lukašenko vyděšenější než dřív, bude zřejmě provádět takto agresivní operace i na území EU, kde přitom lidé mají být v bezpečí. Připomíná tím ruského prezidenta Vladimira Putina.

Nejsem v bezpečí, nikdo není. Ani Svjatlana Cichanouská, která má od začátku ochranku a pro Lukašenkův režim je cílem číslo jedna. Všichni musíme přijímat určitá bezpečnostní opatření a doufat, že nás případně ochrání daná země Evropské unie.

Co pro své bezpečí děláte vy?

Spoustu věcí. Neuchovávám si informace v počítači nebo v mobilu, všechno si chráním a pokud by mi třeba ukradli laptop, vždy mám plán B. Létám jen v rámci EU, v žádném případě ne do zemí, jako je Gruzie, Turecko nebo Rusko. Jen velmi málo lidí ví, kde momentálně žiji a kde se pohybuji.

Jste novinářka. Jakým způsobem získáváte informace z Běloruska v situaci, kdy režim zavírá či zakazuje opoziční média?

Není to zase tak těžké. Režim se samozřejmě snaží tok informací zastavit, ale máme rok 2021 a internet funguje téměř bez problémů. Nemůžu být sice přímo na místě, zjišťovat si informace sama a scházet se s lidmi osobně, ale to jsem nemohla ani předtím. Běloruští novináři už nemají možnost pracovat tak jako dřív.

Jsme závislí na očitých svědcích, na lidech, kteří nám pošlou informace či natočí video. To je velmi důležité. Mám své zdroje v terénu stejně jako ostatní. Musíme jen pracovat poctivě, ověřovat si informace a nacházet nové způsoby. S respondenty si píšu v tajných chatech a pokud je potřeba, utajím jejich identitu nebo některá fakta, která by je mohla prozradit.

Jaká je nyní nálada v Bělorusku? Jsou lidé pořád odhodlaní protestovat, nebo už jsou spíše vyděšení, unavení, zklamaní?

Všechno dohromady. Po vlně pokusů o sebevraždu z posledních týdnů mnozí cítí beznaděj. Osmnáctiletý mladík se zabil, protože ho vyšetřovala policie. Pak to byla paní, která byla tak vyděšená, že podle svých slov raději zemře. Stepan Latypov se pokusil zabít přímo v soudní síni. Lidé jsou pod ohromným tlakem a někteří už opravdu nevidí světlo na konci tunelu. Mnozí se snaží uprchnout ze země, další jsou ve vězení.

Ale samotnou mě překvapují ti, kteří i nadále chodí protestovat. Je to těžké, v Bělorusku už neplatí právo a lidé vědí, že je nic neochrání, že nemohou jít s ničím na policii, protože by sami mohli být zatčeni. To je realita, ve které žijí. Je tam spousta temnoty a beznaděje. Ale důležité je, že lidé jsou stále proti současnému prezidentovi, což je sjednocuje. Loni se skutečně odehrála obrovská změna. A Lukašenko to cítí, proto je tak nervózní, iracionální a chaotický. Chápe, že ztratil přízeň lidí.

