Lukašenko neodstoupí, leda by ho zabili. Z Ruska přijíždějí muži v černém

Svědci podle blogu Conflict Intelligence Team (CIT) natočili v neděli kolonu čtyřiceti nákladních vozů na trase mezi Petrohradem a Pskovem asi 400 kilometrů od hranic s Běloruskem. Podle serveru Media zona může být ve vozech až šest set mužů. Oblečení jsou v černých uniformách bez označení.



Druhá kolona se skládá z vozů Kamaz a Ural a měla vyrazit z hlavního ruského města. Svědci ji natočili jižně od Smolenska asi 83 kilometrů od hranic s Běloruskem. Experti z CIT srovnali údaje o poloze při natáčení videí s pomocí Google Street View a dospěli k závěru, že jde o věrohodné záběry.



Podle CIT zatím není jasné, jestli některá z kolon hranice s Běloruskem překročila. Mluvčí ruského Západního vojenského okruhu pro list Fontanka uvedl, že nákladní auta na videích nepatří do jejich arzenálu.



Kolona neoznačených nákladních vozů ve Smolenské oblasti:

Ruský prezident Vladimir Putin v neděli přislíbil vojenskou podporu Lukašenkovi, který již více než týden čelí masovým demonstracím. Před zásahem proti vlastním lidem varoval běloruskou armádu německý prezident, britská diplomacie uvalí sankce proti organizátorům represí.

„K ruské vojenské pomoci není důvod ani právní či jiný základ. Představovala by neospraveditelnou invazi, která by zničila poslední zbytky běloruské nezávislosti,“ řekl v pondělí litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius.

Kolona neoznačených nákladních vozů nedaleko Petrohradu:



vasily_maximov @maximov_vasily Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. https://t.co/ULEtpmdFR9 oblíbit odpovědět

Rusko by invazí hodně riskovalo

„Rusko by tím hodně riskovalo, s ohledem na to, co se v Bělorusku děje i s ohledem na podporu lidí. Mělo by dospět k tomu, že invaze by byla neospravedlnitelná z právního, morálního či politického hlediska,“ dodal.

Lukašenko se o situaci, kdy proti podobě a oficiálním výsledkům prezidentských voleb nepřestávají v ulicích demonstrovat desetitisíce lidí, opakovaně o víkendu radil s Putinem, který mu přislíbil pomoc na základě smlouvy o vojenské spolupráci.

Bělorusko rovněž dnes plánuje zahájit čtyřdenní vojenské cvičení v oblasti kolem města Grodno poblíž hranic s Polskem a Litvou. Armáda má v rámci cvičení zkoušet způsoby posílení obrany západní hranice země.

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier v pondělí apeloval na běloruskou armádu, aby v současné krizi nezasahovala proti vlastnímu obyvatelstvu.



„Vyzývám běloruskou armádu, aby se neprohřešila zásahem proti vlastnímu obyvatelstvu,“ citovala jej agentura Reuters. Steimeier vyjádřil respekt k odvaze demonstrantů a vyzval Lukašenka, aby s opozicí zahájil dialog.

„Spojené království nepřijímá výsledky voleb. Chceme nezávislé vyšetřování Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) ohledně nedostatků, které volby učinily nečestné, jakož i následných otřesných represí,“ uvedl v pondělním prohlášení šéf britské diplomacie Dominic Raab.

Na sankcích vůči strůjcům údajného volebního podvodu i brutálního zásahu bezpečnostních složek se již v pátek dohodli představitelé Evropské unie, konkrétní seznam sankcionovaných nyní v Bruselu vzniká.



Museli byste mě zabít, trvá na svém Lukašenko

Lukašenko v pondělí prohlásil, že se v zemi nové prezidentské volby konat nebudou. Podle jeho slov ho k tomu nepřimějí ani výzvy opozice, ani protesty proti falšování voleb a oficiálním výsledkům hlasování.

„Nikdy byste neměli předpokládat, že udělám něco pod tlakem,“ prohlásil v pondělí Lukašenko před hrstkou dělníků v jedné z minských továren.

„Nové volby nebudou, dokud mě nezabijete,“ uvedl. Dodal nicméně, že na změnách ústavy už se pracuje.



Vyjádření prezidenta, který v zemi autoritářsky vládne už 26 let a podle opozicí odmítaných oficiálních výsledků letos opět volby vyhrál s 80procentní podporou, přišlo v pondělí poté, co jeho opoziční protikandidátka Svjatlana Cichanouská z litevského exilu vzkázala, že je připravená převzít zodpovědnost a postavit se do čela národa.

Kdo bude stávkovat, přijde o práci

Lukašenko přiletěl vrtulníkem do továrny na výrobu traktorů v Minsku (MZKT), kde většina zaměstnanců vstoupila od osmé hodiny ráno do stávky. Setkání s Lukašenkem bylo podle běloruských zdrojů umožněno jen malé části dělníků.



Stávkující požadují Lukašenkovu rezignaci, uspořádání nových voleb, propuštění politických vězňů a ukončení pronásledování účastníků mírových akcí, informoval běloruský zpravodajský server Naviny.by.

Na adresu stávkujících Lukašenko prohlásil: „Kdo chce pracovat, může a měl by pracovat. Sto padesát nebo dvě stovky stávkujících nejsou problém.“

Podle informací serveru se k továrně MZKT vydal průvod demonstrantů, jejichž počet se odhaduje na deset tisíc. Protestující s hesly vyzývajícími Lukašenka k rezignaci skandují: „Nejsme ovce, jsme lidé!“

Cestou se k nim připojili zaměstnanci dalších podniků včetně minské automobilky, kde se také rozhoduje o stávce. Předpokládá se, že se stávka dnes rozšíří do řady dalších sektorů včetně ropných rafinérií.

Problémy má i státní televize, kde přestala vystupovat řada moderátorů a reportérů na protest proti tomu, že nemohou informovat o bezprecedentních protestech v zemi.

Běloruského demonstranta nejspíš zastřelila policie: