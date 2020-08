Není důvod, aby Česko samo vyhlašovalo sankce proti Lukašenkovi, míní Babiš

Evropská unie již připravuje seznam běloruských vrcholných představitelů, na které by měly dopadnout společné evropské sankce, řekl Babiš. Podle něj by měl být hotov do pátku.



Česko chce také jednat o požadavcích zástupců běloruské občanské společnosti a opozice na dialog s režimem, uvedl po schůzce ministr zahraničí Tomáš Petříček. Vicepremiér Jan Hamáček již dříve řekl, že preferuje celoevropské sankce. Ministr vnitra také nevyloučil individuální akci České republiky, pokud by zavedení unijních sankcí trvalo příliš dlouho.

Lukašenko podle oficiálních údajů v prezidentských volbách z 9. srpna získal přes 80 procent hlasů. Opozice i vlády mnoha zemí ale považují výsledky za zmanipulované. Petříček uvedl, že Česko chce silnou reakci Evropské unie a také podpořit běloruskou veřejnost a občanskou společnost k zahájení dialogu.



Na dosud největší demonstraci v Bělorusku se v neděli sešlo podle odhadů až 200 tisíc lidí, do stávky vstoupily tisíce zaměstnanců státních podniků.

Opoziční protikandidátka Svjatlana Cichanouská, která podle oficiálních výsledků získala přes deset procent hlasů, z litevského exilu vzkázala, že je připravená se postavit do čela národa.

Ruský prezident Vladimir Putin po víkendových telefonátech s Lukašenkem přislíbil poskytnout Bělorusku podporu s ochranou bezpečnosti.

Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti země. Předsednictvo se podle statutu rady skládá z předsedy rady premiéra Andreje Babiše, místopředsedy rady ministra vnitra Hamáčka a ministra obrany Lubomíra Metnara.