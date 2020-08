Zastřelili ho, říká rodina běloruského demonstranta. Video tomu napovídá

Smrt čtyřiatřicetiletého Tarajkouského minulé pondělí šokovala Bělorusko. Stal se první obětí protestů proti Lukašenkovi, jehož sporné vítězství ve volbách vyvolalo po celé zemi masové demonstrace. Druhou obětí se stal pětadvacetiletý Alexandr Vikhor, jenž zemřel ve vazbě.

Agentura AP v neděli zveřejnila nové video z 10. srpna, na kterém lze vidět Tarajkouského, jak vrávorá s tričkem potřísněným krví a poté se hroutí na zem. To vše jen několik metrů od pořádkové policie nedaleko stanice metra Puškinskaja v Minsku. Policisté následně ležícího muže obestoupí.

Podle oficiální verze úřadů měl demonstrant u sebe výbušné zařízení, které mu explodovalo v rukou a způsobilo mu smrtelná poranění. Úředníci navíc tvrdí, že se muž snažil zařízení na policii hodit. Nic takového ale na videu vidět není.



Další série záběrů Tarajkouského smrti se objevila také na sociální síti Telegram nebo stanici Euroradio. Tarajkouského zachytila s rukama nad hlavou asi deset metrů od policie, která musela vidět, že v nich nic nemá. Z policejního kordonu se poté zableskne a demonstrant padá k zemi.

Tarajkouského rodina stanici SKY News sdělila, že tvrzení o výbušnině nevěří. „V rukou nic neměl. Je vidět výstřel, potom se Alexandr chytí za hrudník a zhroutí se na zem,“ uvedla jeho partnerka Elena Germanová, která vyzvala k prošetření Tarajkouského smrti mezinárodní odborníky.



Germanová viděla tělo svého partnera v márnici. „Na hrudníku měl sešitou ránu a kolem ní modřinu. Ruce a nohy měl úplně neporušené, neměl tam jedinou podlitinu. Zřejmě to byl výstřel do hrudi,“ popsala.



Tisíce demonstrantů Tarajkouskému v sobotu uctily u stanice metra, kde zemřel. Lidé sem průběžně nosí květiny a zapalují svíčky. Ačkoli Tarajkouského rodina vyzvala protestující, aby se neúčastnili zádušní mše, několik set jich v sobotu před kostelem mávalo vlajkami.



Белсат TV @Belsat_TV ❗Відэа забойства Аляксандра Тарайкоўскага. У яго ў руках няма НІЧОГА. Відэа: Euroradio https://t.co/rtBtmzyIAn oblíbit odpovědět

Podle oficiálních výsledků v běloruských prezidentských volbách získal Lukašenko 80,1 procenta hlasů, opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská skončila s 10,1 procenta hlasů. Lukašenkovo vítězství však zpochybňuje jak opozice, tak široká veřejnost.



Jsem připravená, říká Cichanouská

Cichanouská v pondělí prohlásila, že je připravená převzít zodpovědnost a postavit se do čela národa. Bělorusko by podle jejích slov mělo co nejrychleji připravit právní rámec pro nové spravedlivé prezidentské volby.

„Všichni se chceme dostat z tohoto nekonečného kruhu, ve kterém jsme se ocitli před 26 lety. Jsem připravena převzít odpovědnost a v tomto období jednat jako národní vůdce, aby se země uklidnila,“ uvedla Cichanouská ve videonahrávce, kterou zveřejnila v pondělí ráno.

Ve svém prohlášení se také obrátila na bezpečnostní síly země, které v minulých dnech vůči protestujícím zasahovaly velmi tvrdým způsobem. Policisty vyzvala, aby přešli na stranu demonstrantů.

„Chci oslovit všechny, kdo nyní slouží v uniformě. Bělorusové jsou lidé, kteří nepřijímají násilí, Bělorusové jsou velkorysí a spravedliví. A pokud se rozhodnete neuposlechnout rozkazy a přejdete na stranu lidí, odpustí vám, podpoří vás, a v budoucnu vám nebudou nic vyčítat,“ řekla Cichanouská.

„Koneckonců všichni všichni tvoříme jeden celek. Jsme Bělorusové. Nemáme právo zvednout proti sobě ruku,“ dodala a ocenila odvahu obyvatel své země.