Čůrající chlapeček v Bruselu plýtval vodou. Radnice rozhodla o recyklaci

Bronzový přibližně 60 centimetrů vysoký chlapeček „vyčůral“ denně 1000 až 2500 litrů čerstvé čisté pitné vody. To by vystačilo deseti domácnostem, napsal britský deník The Guardian.

Představitelé Bruselu údajně až nyní po čtyřech staletích s překvapením zjistili, že voda z chlapečka přichází nazmar, protože odtéká z fontánky rovnou do městské kanalizace. Na toto plýtvání upozornil na konci loňska energetický technik Régis Callens, který spotřebu sochy přeměřil.

„Mysleli jsme, že je to uzavřený okruh a že (chlapeček) nic nespotřebovává,“ řekl Callens. Dodal, že ve městě je dalších 350 až 400 podobných fontán, takže se údaje z vodoměrů detailně nestudovaly.

Nyní má socha zabudovaný zvláštní kanálek, jenž do ní vrací vodu tryskající z chlapečkova penisu. Zatím jde o provizorní nápravu, kterou má brzy nahradit trvalé a pro dané místo vhodnější řešení.

„Můžeme hrdě říci, že poprvé za 400 let nemočí čůrající chlapeček čerstvou pitnou vodu. Obec nyní hodlá zkontrolovat všechny centrálně umístěné fontány, aby se zabránilo podobnému plýtvání,“ prohlásil radní Benoît Hellings.



„Zlepšíme také monitoring zařízení ve školách a sportovních centrech. Měli bychom jít příkladem a povzbuzovat všechny v Bruselu, aby věnovali pozornost své spotřebě vody,“ doplnil.

Čůráním zachránil Brusel před dobyvateli

Šetrněji pro životní prostředí začal chlapeček fungovat v době, kdy se v Bruselu pořádal takzvaný Týden vody. Tato osvětová akce má upozornit na význam čisté vody, napsal list The Brussels Times. Úprava sochy přišla také v době, kdy v Bruselu i jinde ve světě demonstruje pravidelně mládež proti nečinnosti vlád tváří v tvář změnám klimatu.

Podle jedné z legend odkazuje socha na příběh ze 14. století, kdy Brusel čelil obléhání. Tehdy město údajně zachránil chlapec Juliaanske, jenž se vyčůral na hořící zápalnou šňůru k výbušninám, kterými chtěli nepřátelé vyhodit do povětší bruselské hradby.

Chlapeček známý také pod názvem Manneken Pis platí za symbol Bruselu, jenž denně přitahuje tisíce turistů. Místní ho až 130krát za rok odívají do stovek různých oblečků. Jeden americký bedekr jej však zařadil mezi 45 nejvíce přeceňovaných turistických atrakcí světa.

Autorem chlapečka je známý barokní sochař Jérôme Duquesnoy. Dílo stojí kousek od náměstí Grand Place ve středověkém centru Bruselu. Jde o kopii originálu z roku 1619, který je uložen v přilehlém muzeu.