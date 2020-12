Němci se probudili do Štědrého dne s 32 195 pozitivními testy. Při 83,2 milionech obyvatel. Pokud by si Česko přepočítalo tato čísla na svou téměř jedenáctimilionovou realitu, musel by 24. prosinec, jeden z největších křesťanských svátků, začínat s o něco více než čtyřmi tisíci nově infikovanými covidem-19.



Ministerstvo zdravotnictví jich oznámilo 14 083.



Tedy více než třikrát tolik.