Nejdéle zavřené město na světě. Melbourne tráví v lockdownu půlku pandemie

V úterý uplynulo přesně 246 dní od chvíle, kdy Melbourne zavedlo kompletní uzávěru kvůli řádění koronaviru. Podle deníku The Guardian tím překonalo argentinské Buenos Aires a stalo se městem s nejdelším lockdownem na světě.

Současná opatření mají přestat platit s koncem října, tou dobou se doba natáhne už na 267 dní, což je 45 procent času od loňského března a oficiálního propuknutí pandemie. Dosud se nicméně podařilo pětkrát snížit denní přírůstky nakažených k nule.

Nyní chce město strategii změnit. Opatření se podle premiéra státu Victoria Daniela Andrewse mají zmírnit po naočkování 70 procent obyvatel starších 16 let. Této úrovně by se mělo dosáhnout 26. října.

Podpora vlády nicméně klesá a ačkoliv většina obyvatel jejím krokům stále důvěřuje, objevují se už i znaky nevole od rostoucích skupin. Minulý týden protestovalo v Melbourne proti lockdownu několik tisíc lidí.



Turisty vpustí Austrálie až příští rok

Premiér Scott Morrison v úterý oznámil, že Austrálie kvůli epidemii covidu-19 pustí na své území zahraniční turisty až v příštím roce. O něco dříve budou podle něj do země smět přicestovat kvalifikovaní zaměstnanci a studenti. Australské hranice jsou kvůli šíření covidu-19 uzavřeny od března minulého roku.



I pro otevření hranic je podmínkou naočkování větší části populace – konkrétně 80 procent lidí starších 16 let. Podle ministerstva zdravotnictví dosud dostalo obě dávky v dané věkové kategorii 57 procent lidí. Od listopadu vláda hodlá umožnit cestování do zahraničí Australanům. „Dočkáme se i mezinárodních turistů, myslím, že to bude v příštím roce,“ uvedl Morrison.

Austrálie také oznámila, že hodlá nakoupit 300 000 balení nového léku molnupiravir od americké společnosti Merck. Ta uvádí, že její lék snižuje až o polovinu riziko hospitalizace a úmrtí v souvislosti s nákazou koronaviru. Podle společnosti to ukazují výsledky její studie, která však nebyla zatím publikována. První balení by Austrálie měla dostat na začátku příštího roku.

Stát Victoria v úterý zaznamenal 1763 nových případů nákazy za posledních 24 hodin. To je nejvyšší denní přírůstek, který od začátku epidemie zaznamenal nějaký z australských států. Přes 500 obyvatel státu je v souvislosti s nemocí covid-19 v nemocnici a stovka pacientů je na lůžkách s intenzivní péčí. Většinu hospitalizovaných tvoří nenaočkovaní lidé, informoval premiér státu Andrews.