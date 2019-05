Australský pár dostal poštou balík drog. Pervitinu bylo za 10 milionů dolarů

Balík, který manželé z australského Melbourne otevřeli, obsahoval několik set úhledně zabalených balíčků s bílým práškem. Okamžitě zavolali policii, teprve ta jim řekla, o jakou látku jde.



„Obyvatelé domu neměli nejmenší tušení, co se jim dostalo do rukou,“ řekl policejní vyšetřovatel Matthew Kershaw. Manželé byli vyděšení, policie je navíc několikrát musela ujišťovat o tom, že neudělali nic špatného.

