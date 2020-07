Vědci objevili stopy dávného zeleného světa. Antarktida bývala oázou dinosaurů

Takhle nějak vypadala Antarktida před 90 miliony let... A možná se do této podoby jednou zase vrátí. Za posledních 50 let se tam totiž zvýšila teplota o 3 °C. A zkraje letošního roku bylo na Antarktidě vůbec poprvé naměřeno přes 20 stupňů Celsia (20,75 °C), což v tentýž den odpovídalo počasí v Los Angeles. Ledovce nyní tají rychlostí 2,5 cm denně... | foto: J. McKay/Alfred-Wegener-Institut, CC-BY, Creative Commons