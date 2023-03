Po práci legraci? Evropští úředníci nechtějí mít v sousedství nevěstinec

Poté, co Británie vystoupila z Evropské unie, se na kontinent přesunuly také unijní úřady a instituce, které za Kanálem sídlily. Mezi nimi Evropská léková agentura (EMA), která vyměnila Londýn za Amsterdam. Jejím úředníkům, zvyklým spíše na chlad finančního City než noční život Amsterdamu, se ovšem plány tamní radnice ohledně erotického průmyslu nijak nelíbí.

Před dvěma lety došla starostka Amsterdamu Femke Halsemová s městskou radou k závěru, že prostitutky z ulic v historickém centru města by bylo vhodné přestěhovat na nové, klidnější a bezpečnější místo. Po překonání vrcholu pandemie covidu se totiž opět masově vraceli turisté a radnice začala mít obavy ze zvyšující se kriminality i nadměrné koncentrace lidí v okolí oblíbených míst.

„Situace v historickém centru města je neudržitelná kvůli návalu turistů, kteří se pravidelně chovají nevhodně a působí nepříjemnosti,“ uvedla Halsemová.

Řešením má být výstavba nové, elegantní budovy, v níž podle radnice vznikne multifunkční erotické centrum. Stovka místností bude určena pro sexuální pracovníky a pracovnice, jejichž profese je v Nizozemsku legální, a interiér doplní bary, restaurace, obchody, zdravotní středisko nebo jógové studio.

Vícepodlažní centrum, které by dalo prostor stovce ze 249 výloh nevěstinců ve čtvrti De Wallen, má na městském pozemku vybudovat soukromý developer.

Plán vypadá hezky na papíře, ale od svého počátku se setkává s jedním výrazným problémem: nikdo z obyvatel města jej nechce mít ve své blízkosti. Z původních osmi vytipovaných míst zůstala poslední tři. A právě to zneklidňuje také úředníky EMA, protože dvě z těchto lokalit v jižní obchodní čtvrti Amsterdamu by měli v desetiminutové pěší vzdálenosti.

Úředníci se bojí o sebe a o své hosty

Evropská léková agentura je tímto projektem „velmi znepokojena“, neboť se obává „obtěžování, prodeje drog, opilství a výtržnictví“ a s plány amsterdamské radnice „důrazně nesouhlasí“. „Agentura podniká kroky na nejvyšší vhodné politické a diplomatické úrovni, v plné koordinaci s Evropskou komisí, aby zajistila bezpečné pracovní prostředí pro zaměstnance a odborníky,“ uvedl mluvčí EMA.

„Práce EMA je zásadní pro ochranu veřejného zdraví v Evropské unii,“ uvedla agentura s tím, že zaměstnává více než 900 pracovníků a pravidelně vítá velké množství mezinárodních návštěvníků, často i v pozdních večerních hodinách.

Amsterdamská starostka Femke Halsemaová naopak ujišťuje, že mezi EMA a oběma blízkými lokalitami je vzdálenost nejméně jednoho kilometru a že obavy o klid a bezpečnost nejsou namístě. „Policie vidí jen malá bezpečnostní rizika. Sexuální práce budou probíhat uvnitř, navíc bez pouličního publika, jako se to děje nyní.“

Prostituce k Amsterdamu navždy patří

V prohlášení k výstavbě multifunkčního centra Halsemaová uvádí, že „sexuální práce k Amsterdamu patří a nikdy nezmizí“. „Nemám zájem snižovat nebo omezovat množství legálních sexuálních pracovnic, protože vím, že s tím by jen přibylo těch pracujících v ilegalitě,“ řekla.

Do budoucna je podle ní také důležité, aby se sexuální práce dostala mimo sféru zločinu a tabu. Erotické centrum, které si Halsemaová vizuálně představuje podobně jako scény z filmu Moulin Rouge, by mělo mít „nějakou úroveň“ a lidé by se neměli stydět do něj chodit. V horním patře podle plánů budou sídlit sexuální pracovnice a pracovníci, zatímco nižší patra budovy se mají stát součástí každodenního života ve městě a blízkém okolí.

„Můžete sem kdykoli během dne vejít a dát si drink, koupit něco zábavného pro svého partnera nebo si prohlédnout novou výstavu umění,“ představuje si.

Amsterdam již v rámci svého úsilí omezit v historickém centru „obtěžující turistiku“, která obyvatelům znepříjemňuje život, oznámil plány na dřívější zavírací doby barů a restaurací a zákaz kouření marihuany u pouličních erotických podniků.