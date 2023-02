Úředníci EU nechtějí do vykřičené čtvrti. Vždyť sami fetujete, namítl politik

Evropští úředníci v Bruselu berou drogy, neměli by se proto obávat plánovaného stěhování do chudších část města, kde bují obchod s narkotiky. Prohlásil to bruselský ministr pro územní plánování Pascal Smet. Snesla se na něj kritika, on však tvrdí, že to myslel jako vtip. Řada úředníků proti tomu, aby se přemístili do oblasti proslulé vysokou kriminalitou, protestuje.