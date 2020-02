Amsterdam chce speciální centrum pro prostitutky. Těm se ale nápad nelíbí

Středověké centrum De Wallen, kde se ve svůdném rudém světle hrdě vystavují provozovatelky nejstaršího řemesla na světě, je jednou z největších atrakcí pro milionové davy návštěvníků, které do hlavního města Nizozemska každoročně zavítají.

Zájem je tak velký, že úzké uličky jsou často přeplněné. Město se rozhodlo s tím bojovat návrhem nového „erotického centra“ či „hotelu pro prostitutky“, ve kterém budou moci poskytovatelky služeb přespat a dostat snídani, uvádí britský list The Times.



Nové centrum by mělo mít sexklub, pornografické kino, kavárny a restaurace. Prostitutky by už nemusely být na očích v prosklených výlohách, ale mohly by si vybírat své zákazníky ve veřejných prostorách hotelu, například v restauraci. Také by své služby mohly jednoduše nabízet online.

Městská rada v čele se starostkou Femke Halsemaovou tvrdí, že tímto způsobem lze zabránit některým problémům, jimž prostitutky čelí. Těmi jsou například opilí turisté, kteří se k nim nechovají s respektem.

Za velkou hrozbu pro bezpečí prostitutek považuje Halsemaová vzrůst nelegální, podzemní prostituce, která se převážně odehrává na okrajích města, poukazuje list The Guardian. Přesunutím prostitutek z okrajových částí do nového centra je chce starostka ochránit.

Podle kritiků však je naivní očekávat, že turisté budou navštěvovat hotel místo ikonických rudě osvětlených výloh. „Vypadá to hezky, ale nikdo tam nebude chtít jít,“ myslí si liberální radní Daan Wijnants.

Proti plánu jsou i samotné prostitutky. „Prostitutky z okenních výloh nechtějí opustit čtvrť červených luceren, protože vůbec nemají problém s turisty, kteří jsou hlavními zákazníky,“ uvedla Felicia Anna, mluvčí Red Light United, unie 110 sexuálních pracovnic z okenních výloh.

Omezení turistických prohlídek

Město v rámci boje s turistickou přeplněností rovněž plánuje od 1. dubna zakázat organizované turistické prohlídky čtvrti. Průvodcům, kteří pravidla poruší, hrozí pokuta 190 eur (4 750 korun) a okamžité ukončení prohlídky. Po třech porušeních jim bude povolení průvodce dočasně odebráno, čtvrté znamená trvalý zákaz. Společnosti pořádající výlety mohou být potrestány pokutou ve výši 2 500 až 7 500 eur (62 725 až 187 500 korun).

„Je neuctivé považovat sexuální pracovnice za turistickou atrakci, proto bude prohlídka De Wallen zakázána,“ prohlásil v tiskovém prohlášení náměstek starostky Victor Everhardt. „Prohlídky mimo čtvrť rudých luceren budou stále povoleny, ale pouze pokud průvodci a účastníci zájezdů dodrží nová, přísnější pravidla,“ dodal. Nové regulace zahrnují limit 15 participantů na prohlídku.