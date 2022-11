Cher chodí s producentem mladším o čtyřicet let. Láska nezná počty, tvrdí

„Láska nezná počty,“ napsala Cher a prozradila, že mladší partner ji rozmazluje a zachází s ní jako s královnou. Hudebního producenta už také představila své rodině.

„Nebráním nás. Hateři budou nenávidět… Nezáleží na tom, že jsme šťastní a nikoho neobtěžujeme,“ vzkázala trollům na sociálních sítích poté, co dvojici vyfotili začátkem listopadu ruku v ruce, jak odchází z hollywoodské restaurace.

Alexander Edwards je viceprezidentem společnosti, která zastupuje umělce jako Rihanna, Justin Bieber, 2 Chainz, DMX a Jhene Aiko. V minulosti chodil s expartnerkou rapera Kanye Westa Amber Rose (39), se kterou má tříletého syna Slashe Electrica. Modelka a bývalá striptérka ho v srpnu obvinila, že jí byl nevěrný s nejméně dvanácti různými lidmi. Producent se později na sociálních sítích k podvádění přiznal s tím, že i když partnerku miloval, nevěra byla jeho pravá přirozenost.

Cher a Edwards se poprvé potkali minulý měsíc na pařížském týdnu módy. Zpěvačka se snažila mírnit obavy svých fanoušků kvůli minulosti jejího partnera. „Jsem zamilovaná, ne zaslepená,“ napsala.

Cher @cher I’m Not Defending us.Haters are Gonna Hate…Doesn’ Matter

That we’re Happy & Not

Bothering Anyone oblíbit odpovědět

Cher je dvakrát rozvedená. Jejím prvním manželem byl hudebník Sonny Bono. Vzali se v roce 1964 a rozvedli o jedenáct let později. Měli spolu dceru, ze které je po změně pohlaví muž Chaz Bono (53). Sonny Bono zemřel v roce 1998 ve věku 62 let na následky zranění, která utrpěl po nárazu do stromu při lyžování.

V letech 1975 až 1978 byla zpěvačka vdaná za kolegu Gregga Allmana, který zemřel v roce 2017 ve věku 69 let. Měli spolu syna Elijaha Blue Allmana (46).

Cher už dřív randila s mladšími muži. Chodila s filmovým producentem Ronem Zimmermanem, který je o 12 let mladší. S Tomem Cruisem randila, když herci bylo 23 a jí 38 let. Pár tvořila i s hudebníkem Richiem Samborou z kapely Bon Jovi, který je o 13 let mladší než ona.