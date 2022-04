Spadl na zem, myslela jsem, že přebral, vzpomíná Adamovská na zásnuby

Už v roce 1981 spolu Zlata Adamovská a Petr Štěpánek natočili pohádku O stříbrném a zlatém vajíčku. „Nepamatuju si ji,“ přiznává v talkshow 7 pádů Honzy Dědka herec Petr Štěpánek, kterému tohle setkání s jeho současnou ženou vypadlo z hlavy.

„Představte si, že tu pohádku si Petr opravdu nepamatuje. Takovou kočku dostane pak nakonec do náruče. Skončili jsme spolu u pece. A on si to nepamatuje,“ říká na oko pobouřeně Zlata Adamovská.

„Musíte si uvědomit, že já jsem v té době točil tak tři pohádky za sezónu. Šel jsem z jedné do druhé. Dávali mi pořád mladé holky, a já neměl čas,“ hájí se Štěpánek, který si v té době krásné Adamovské kupodivu ani nevšiml.

„Bylo to divný, tehdy po mně nevyjel. Když se ocitne mladá herečka v terénu, ty ataky v začátcích prostě jsou. Petr po mně nevyjel, a to mi bylo podezřelý. Ale já jsem v té době měla svého kluka, takže mě to netrápilo. Ale říkala jsem si, jestli není trošku divnej,“ směje se Adamovská. „Nebyl jsem divnej, byl jsem normální, ale měl jsem v merku jiná děvčátka,“ vysvětlil Štěpánek.

Zlata Adamovská a Petr Štěpánek se vzali 28. června 2013.

Podruhé je dohromady svedl televizní film Růžový Hubert. „Ani tam nepřeskočila žádná jiskra. Fakt nic. Nikdy mě nenapadlo chtít herce. Jsou takoví sebestřední, furt řeší, jestli jsou na fermanu, co hráli. I to povídání bylo jenom o práci. To jsem nechtěla, nikdy jsem žádného herce neměla ani v merku. Byly jiné profese, které mě zaujaly… Takže odříkaného největší krajíc. A pak Petr přišel, povídal si se mnou u plotu při natáčení v pauze. Ale ne o herectví,“ prozradila Adamovská klíčový moment, který rozhodl o jejich společné budoucnosti.

Namísto debaty o herectví zabředli do jiného tématu. „O vrtačkách. Oba dva jsme kutilové. Říkáme si Pat a Mat,“ prásknul Štěpánek. „Doma se pereme o vrtačku. Opravdu ale. Včera jsme zrovna vrtali pod schody policový systém. Tam je to fakt složitý, v našem věku tam ležet, klečet a vrtat. Těžší kousky jsem dostala na starost já, protože jsem ohebnější. Pak jsme nařezali prkna, položili a bylo to úžasný,“ prozradila Adamovská.

S manželem mají krásný vztah, během kterého se prý ještě ani jednou nepohádali. „My jsme se vyhádali v minulých vztazích,“ vysvětluje Adamovská, která Štěpánkovi řekla své „ano“ v horečkách.

„V Keni. O půlnoci na Silvestra. Zlatka měla bohužel čtyřicítku horečku,“ vzpomíná Štěpánek. „Ale to já mám často, když je prudká změna teplot. Zrovna to vyšlo na Silvestra. Chtěla jsem vydržet do půlnoci, když už mám zážitek být v Keni na Silvestra. Petr popíjel a najednou spadl na zem na kolena. Říkala jsem si, že přebral a že ho v té horečce asi neodnesu. Vtom romanticky vytáhl krabičku, nabídl prsten a jestli si ho chci vzít. V té horečce jsem tedy řekla ano,“ dodává Adamovská s tím, že rozhodně nelituje.