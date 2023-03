Hvězda Hry o trůny se tajně vdala. Vzala si otce své dcery

Svatba podle listu Daily Mail byla velice intimní a bylo na ní jenom pár přátel a blízkých lidí, se kterými novomanželé strávili večer a popíjeli.

„Před třemi týdny jsme uzavřeli občanský svazek během intimního a soukromého obřadu v Bathu a nemůžeme být šťastnější!“ napsal David Oakes v pondělí na sociálních sítích.

Natalie Dormerová a její kolega David Oakes se poznali už v roce 2017 během zkoušek v divadle, randit začali o dva roky později. Mají spolu dceru, která přišla na svět v lednu 2021. Herečka v jednom z rozhovorů žertovala, že ji počali během koronavirové pandemie, protože se nic jiného nedalo dělat.

„Perfektní věc, kterou můžete během pandemie udělat, je otěhotnět a mít dítě. Mám pocit, že to bude asi trochu klišé. Pravděpodobně bude za třicet let sedět v baru na rande a říkat: Jo, jsem covidové dítě! Myslím, že bude hodně covidových dětí, protože co jiného můžete dělat?“ řekla.

Dormerová, která ve Hře o trůny hrála Margaery Tyrellovou, byla v minulosti zasnoubená s režisérem Antonym Byrneem. Pár se ale rozešel v roce 2018 po jedenácti letech vztahu.