Unikátní trapas, hodnotí děti Meg Ryanové její předstíraný orgasmus ve filmu

V rozhovoru pro magazín Interview popsala Meg Ryanová, proč má zvláštní vztah k newyorské restauraci jménem Katz’s Delicatessen. Právě tam se totiž ve zmiňovaném filmu odehraje slavná scéna, v níž Sally (Meg Ryanová) předstírá orgasmus, jen aby Harrymu (Billy Crystal) dokázala, že předstíraný orgasmus by u svých partnerek nepoznal.

„Je to srandovní – zrovna dnes ráno mi volal syn, že je v New Yorku a bydlí v hotelu hned přes ulici od Katz’s Deli,“ zmínila s úsměvem Ryanová hned po zavzpomínání na to, jak tehdy tuto scénu museli při natáčení přehrávat znovu a znovu, než se záběr povedl.

„Moje dcera tam byla a všichni to slyšeli přes reproduktor, že prý ‚mami, tohle je nadmíru unikátní trapas‘,“ popisuje. „To tak vejdete do té restaurace a ona je tam šipka ukazující na místo, kde se ta scéna filmovala. Dneska si říkám, jestli vůbec ukazuje správně.“

Ryanová se před kamerou naposledy objevila v roce 2015 ve filmu Ithaca, který se stal i jejím režisérským debutem. Letos na podzim uvede novou vlastní romantickou komedii, kterou režírovala, podílela se na psaní scénáře a zahraje si v ní spolu s hercem Davidem Duchovnym.

„To hraní na tom bylo opravdu to nejjednodušší,“ říká. „Do režisérského křesla bych se hned vrátila, protože mi určitě spousta věcí unikla. Před kamerou jsem nebyla vážně dlouho, ale s Davidem to byla paráda – na spoustu scén stačily dva záběry. Na to jsem hrdá. Všechno jsem připravila předem, takže při natáčení samotném to bylo jen o mé a Davidově upřímnosti.“

Chystaná komedie má název What Happens Later a premiéru v kinech bude mít 13. října.

Scéna z filmu Když Harry potkal Sally, v níž Meg Ryanová předstírá orgasmus: