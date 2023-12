Kapavku jsem neměl už padesát let, pochlubil se Saudek. Místo focení teď maluje

„Kapavku jsem neměl už padesát let,“ řekl Jan Saudek v rozhovoru pro pořad Showtime s tím, že před devadesátkou ho zatím naštěstí netrápí žádné závažné zdravotní potíže. „Ono to ale přijde. Až zestárnu, tak se určitě něco objeví,“ směje se fotograf, který se momentálně věnuje spíš malířství.

Fotit začala pro změnu jeho manželka Pavlína Saudková (44). „Pavla se naučila řemeslo, je to velká věc. Já jsem ho už skoro zapomněl, protože teď amatérsky maluji,“ prozradil a dodal, že o jeho obrazy je velký zájem. „Nejsem školený malíř, ale je to dobré, protože se to šíleně prodává,“ pochvaluje si a nezapomene zmínit alimenty, které platí na své děti.

S Pavlínou Saudkovou má syna a dvě dcery. Několik potomků má však bratr Káji Saudka i z dalších vztahů. Sám říká, že má ve skutečnosti po světě dětí mnoho. V roce 2021 překvapil, když v jednom z rozhovorů oznámil, že má na Slovensku tehdy ročního syna Jonatána.

„Nemůžu se dopočítat svých dětí. Řekl bych, že jich mám tak patnáct nebo šestnáct. A někteří už jsou v penzi. Někteří umírají. Ale mám pravnuka, který je o třináct let starší než moje poslední dítě,“ prohlásil v roce 2020 v talkshow 7 pádů Honzy Dědka celoživotní platič alimentů a milovník žen.

„Jediné, co mě ještě drží naživu, je to, že platím alimenty. Asi pět nebo šest různých alimentů. To mě drží při životě. Protože kdybych to neplatil, tak mě zavřou,“ vysvětluje fotograf s tím, že v minulosti už strávil nějaký čas za mřížemi. „Byl jsem v kriminále. Je to tam blbé. A nejvíc lidí, kteří tam jsou zavření, jsou neplatiči výživného,“ dodává.