Chystám knihu pornografií s mými nejlepšími fotografiemi, těší se Jan Saudek

Pavlína Saudková o svatbě i vykání

Co máte v plánu v roce 2022?

Chci napsat scénář k představení o Janovi, které by se skládalo z činohry, tance a nového cirkusu. Letos se to ještě hrát nebude, ale ráda bych měla jasno o režisérovi a o nákladech. Mám v hlavě i vhodný divadelní prostor, líbila by se mi pražská Jatka78.

Jaká byla první setkání s Janem?

Jako mladá novinářka jsem s ním dělala rozhovor a byla vyplašená, přišlo mi, že ho to nebaví a je otrávený z blbých otázek.

(Jan: Mám nepříjemný ksicht, pořád jakoby naštvaný, s tím nic nenadělám. Přitom já z ní od první chvíle šílel! Jí bylo čtyřiadvacet a nešílela ze mě ani trochu.)

Čím si vás získal?

Byl velmi okouzlující tím, jak se umí chovat k ženám, jak je charizmatický, on snad ukecá úplně každou. Recituje básně, hýří bonmoty a tehdy měl i spoustu energie. Ještě i dnes se dokáže vyšvihnout, když chce okouzlit nějakou slečnu.

Proč jste měli svatbu v Pekingu?

Nova nabídla Janovi nějakých sto tisíc, když si bude moct natočit naši svatbu, což jsme odmítli. A protože jsme se chtěli takovým nabídkám vyhnout, řekli jsme si, že se vezmeme v zahraničí. Jan s tím přišel narychlo na českém velvyslanectví v Pekingu. Nerad cestuje, byli jsme spolu kvůli výstavám jen v Moskvě, Pekingu a Šanghaji, takže moc na výběr jsme neměli.

(Jan: Na velvyslanectví se nežeňte, je to tam pětkrát dražší.)

Pavlína Saudková Po letech v novinářské branži je na volné noze, příležitostně edituje knihy a vyřizuje agendu kolem manželových výstav. S Janem je sedmnáct let, svatbu měli v roce 2014 na české ambasádě v Pekingu. Bydlí v domě v pražském Braníku, mají spolu tři děti: čtrnáctiletého Matěje, o dva roky mladší Annu Marii a šestiletou Josefínu.

Jaký je doma?

Tady se nenaparuje vůbec, dovoluje si ten luxus nic nehrát a nepředstírat, protože je to vysilující. Ve skutečnosti je totiž plachý, introvertní, bojácný, nemá rád cizí prostředí a situace, které nezná.

(Jan: Poněvadž jsem zažil válku.)

Na čem si pochutná?

Není to náročný strávník. Stačí mu sekaná s hořčicí, syrová brokolice s majonézou, občas čerstvé dalamánky. Ještě miluje špagety s česnekem a omáčky s knedlíkem.

(Jan: Všechno, co je v životě nezdravé, je zároveň krásné a přitažlivé.)

Proč si s Janem vykáte?

Bereme to jako projev úcty. A je pravda, že se nehádáme a neposíláme se do žádných končin.

Kam ráda chodíte?

Děti už povyrostly, takže chci chodit aspoň dvakrát týdně do divadla, ačkoliv Jan nemá rád, když někam jdu a nejsem s ním. A taky ráda vyrážím, většinou sama, na túry do přírody. Můj rekord je padesátikilometrový výšlap v Jizerských horách. Poslední tři kilometry jsem už málem plakala.

Jan Saudek o ženách i žárlivosti

Na co se těšíte?

Chystám knihu pornografií s mými 88 nejlepšími fotografiemi, které jsem v životě udělal. Jmenuje se 88, knih bude 88 a budou stát 88 tisíc. Pavlína na rozdíl ode mě tvrdí, že jsou to fotky erotické. Já ale byl za takové před šedesáti lety trestaný s tím, že je to pornografie.

(Pavlína: Ve zvláštní limitované edici se vytiskne 88 knih, všechny v exkluzivních boxech a ke každé se přibalí jedna z publikovaných originálních fotek. Taky vznikne 880 levnějších výtisků ve stejně velkém formátu 50 x 60 centimetrů, ale už bez speciální krabice a bez přiložené fotografie.)

Jan Saudek „Teď už víc maluju než fotím,“ říká excentrický umělec, jehož fotografie se s úspěchem vystavují po světě. Ačkoliv se uvádí, že je počtvrté ženatý, Pavlína je ve skutečnosti jeho třetí ženou. S oblibou tvrdí, že ani přesně neví, kolik má dětí. „Podle mojí verze, ke které jsem se dopočítala, má dětí dvanáct,“ říká jeho manželka.

Čeho jste nikdy nelitoval?

Že jsem se tuto dámu rozhodl svést a zkazit jí život. Jinak souhlasím s židovským příslovím, které říká: Ať uděláš cokoliv, vždycky toho budeš litovat.

Čím vás Pavlína inspiruje?

Vším! Chlap se orientuje podle vůně a ona je velmi voňavá ženská. (k Pavlíně) Musím říct, že v tom se vám žádná nevyrovná.

Proč na manželku žárlíte?

Protože ji pořád miluju. Občas Pavlínu večer pozvu do svého pokoje, jsem ožralý a dělám žárlivé scény. Je to blbé, ale nemůžu si pomoct, žárlivost a láska jsou dvě strany téže mince. Žádné jiné holce v mém okolí takové scény nedělám.

Co vás ohromilo?

Na vlastní oči jsem viděl porody této dámy, která přivedla na svět moje děti. Je to nejsilnější zážitek, který se nedá nijak zpodobnit.

Jaké jste měl dětství?

Velmi nepovedené! Proto si teď po večerech, kdy jsem opilý, dávám pozor, aby mě moje malé děti neviděly, nikdy se taky nestalo, že bych je snad bil nebo urážel.

Jaký je váš názor na ženy?

Jsou to úplně jiní tvorové než muži, nesrovnatelně kvalitnější a silnější.

Jaká je pravda o vztahu s vaším dvojčetem Karlem?

Mého bratra, dvojče, jsem nesmírně miloval, ale láska není věčná. Když zemřel, šel jsem na pohřeb, ale nebyl jsem zlomený. Kdysi jsme chodili s holkami dvojčaty, my si je dokonce pletli. Před dvaceti lety jsem jednu z nich potkal a řekla mi, že když jí sestra zemřela, taky nic necítila. Čili kecy o celoživotním propojení dvojčat nejsou pravdivé.

Na co jste pyšný?

Dvakrát jsem zachránil před smrtí topící se cizí dítě, o tom jsem nikde nemluvil. Bohužel jsem svým chováním taky přispěl ke smrti některých lidí. Přiznávám, nežil jsem dobře, ale teď, na konci života, už chci mluvit pravdu.