V modelingu mu platili bohatě, Jamie Dornan ho ale stejně nenáviděl

Když předváděl pro značky jako Calvin Klein, Dior či Armani, vydělával si až deset tisíc dolarů denně. V novém videu pro Radio Times však herec přiznal, že měl problém s poněkud klíčovou součástí této profese. Nesnášel totiž, že si ho lidé chtějí fotit.

„Nenávidím focení. Deset let mě platili za to, že si mě lidé mohli fotit. A když se člověk začne zamýšlet nad tím, co k tomu lidi vlastně vede, je to v háji,“ líčí. „Chtějí si vás fotit, a to z nejrůznějších důvodů. Tak budiž, užijte si to, bavte se. Já se taky snažil, ale zároveň jsem to v mnoha směrech nenáviděl.“ Dodává, že nelibost vůči focení už mu zůstala.

K modelingu se dostal poté, co předčasně ukončil studium na univerzitě Teesside v Middlesbrough a vrátil se do rodného Belfastu. „Na univerzitě jsem vydržel rok, hodně jsem tehdy ve škole hrál ragby, sportoval jsem a taky dost pil. Vykašlal jsem se na všechno a chtěl dělat něco jiného. Ale plán jsem neměl,“ vzpomíná.

Následně se přihlásil do reality show ‚Model Behaviour‘, k čemuž ho přesvědčila jeho sestra. Jednalo se tehdy o jeden z prvních pořadů svého druhu, kde měl výherce vyhrát smlouvu s přední modelingovou agenturou. Nechtělo se mu tehdy ani na konkurz – k účasti se přiměl pouze díky přítomnosti kamaráda, který tehdy jel s ním a na poslední chvíli ho tím podpořil.

Přestože v pořadu si dle svých slov nijak zvlášť dobře nevedl, agentury si jej všimly a po dalších deseti letech se od modelingu dostal k herectví. Dodnes proto děkuje onomu kamarádovi, že ho v tom onoho dne nenechal. „Kdybych se tehdy nevykopal z postele, musel bych vymyslet něco jiného,“ říká. „A určitě bych něco našel. Nejspíš by ze mě byl realitní makléř.“