Věděl jsem, že Padesát odstínů šedi bude u kritiků propadák, přiznal Jamie Dornan

Irský herec Jamie Dornan věděl, že film bude mít sice komerční úspěch, ale že ho kritici „zničí“. Na životní rozhodnutí měl přitom jen pár týdnů. Nebyl totiž prvním hercem, kterému byla role nabídnuta a když původní Christian Grey – Charlie Hunnam – z natáčení kvůli jiným projektům odstoupil, štáb se dostal do časového presu.

„Najednou mi to nabídli, ale s mnohem méně času na rozhodnutí. Obsadili mě pět týdnů před začátkem natáčení. Věděl jsem, že to s sebou nese určité břímě, že realita je taková, že to vydělá hromadu peněz a fanoušci to budou milovat, ale kritici tím budou opovrhovat,“ řekl herec.

Nakonec je s výsledkem spokojený. „Filmy, které jsou natočeny pro fanoušky, které fanoušci milují, mohou být považovány za úspěch. Jsem vděčný za to, že se nám s Dakotou podařilo natočit dílo, které se lidem stále líbí, a že někteří z těch zmíněných kritiků udělali tak trochu obrat o 180 stupňů,“ dodal.

To samé se nedá říct o jeho herecké kolegyni Dakotě Johnsonové, která loni označila natáčení za „psychotické“ – hlavně kvůli „tvůrčím zásahům“ autorky knih E. L. Jamesové.

„Některé části knih by ve filmu prostě nefungovaly, například vnitřní monolog, který byl občas neuvěřitelně kýčovitý. Nefungovalo by to, kdybychom to řekli nahlas. Vždycky to byl boj,“ svěřila se herečka.

Dnes už by do natáčení filmu prý nešla. „Prostě se z toho stalo něco šíleného. Byla tam spousta různých neshod. Přihlásila jsem se k natáčení úplně jiné verze filmu, než který jsme nakonec natočili,“ dodala Johnsonová.