Kvůli scéně s prsy jsem trpěla pozorností mužů. Nechutné, říká Seyfriedová

Ztvárněním své debutové role si Amanda Seyfriedová vysloužila spoustu chvály. Úspěšný začátek kariéry s sebou však nesl také nepříliš vítanou pozornost a sexistické narážky mužů. V rozhovoru pro magazín Marie Claire se šestatřicetiletá herečka zmínila, že jí to zdaleka nebylo vždy příjemné.

Ve filmu Protivný sprostý holky si Seyfriedová zahrála Karen Smithovou, naivní dívčinu přesvědčenou o tom, že má schopnost předpovídat počasí pomocí svých prsou. V jedné scéně, kde se tento talent snaží své kamarádce dokázat, si pohladí hruď a prohlásí: „Je třicetiprocentní šance, že už prší.“

V rozhovoru americká herečka zmiňuje, že právě kvůli této scéně za ní pravidelně, kdekoliv se objevila, začali chodit „povětšinou mladí muži“ a s pomrkáváním se vyptávali, zda už prší. „Bylo mi tehdy asi osmnáct a připadalo mi to opravdu nechutné,“ popisuje.

V souvislosti s tím vysvětluje, že po svém prvotním úspěchu se snažila aktivně vyhýbat životu celebrity a snažila se na rozdíl od některých kolegů z Hollywoodu neplnit dobrovolně stránky bulváru.

„Připadáte si pak naprosto nechránění. Vídám dodnes různé mladé herce, co si myslí, že musí mít několikačlennou ochranku a spoustu asistentů a že celý jejich svět se kompletně změnil. Náhlý příval slávy může být opravdu stresující, viděla jsem to i na několika svých vrstevnících, co to s nimi udělalo. Tak jsem si řekla, že to udělám úplně opačně a koupila jsem si farmu,“ popisuje Seyfriedová.

Na farmě v New Yorku žije s manželem, hercem Thomasem Sadoskim, a jejich dvěma dětmi. „Byl to ten nejzdravější postup, žádná divoká hollywoodská jízda. Mám svoje priority. Vím, kdo jsem, o co se snažím, kam směřuji a co to znamená. Znamená to pro mě hlavně to, že můžu dělat to, co mám ráda,“ dodává.

VIDEO: Amanda Seyfriedová ve filmu Protivný sprostý holky: