Al Pacino se rozešel s milenkou mladší o 54 let. Tři měsíce po narození syna

Noor Alfallahová požádala o výhradní péči o syna s tím, že Al Pacino by mohl svého potomka „přiměřeně navštěvovat“. Měli by také společnou právní péči, která by herci umožnila podílet se na důležitých rozhodnutích týkajících se jejich dítěte, včetně lékařského ošetření a vzdělávání.

Výživné na dítě nebylo podle webu The Blast uvedeno v dokumentech, ale podle kalifornských zákonů musí být před určením jeho výše nejprve stanoven příjem každého rodiče.

Několik dní před narozením Romana oba rodiče podepsali dobrovolné prohlášení o rodičovství (nebo otcovství). Na základě něj byl stanovený zákonný vztah mezi dítětem a rodiči.

Noor Alfallahová se dostala na titulní stránky poprvé v roce 2017, kdy chodila se zpěvákem Rolling Stones Mickem Jaggerem. V té době jí bylo 22 let, Jaggerovi 74. Jejím partnerem byl i miliardář Nicolas Berggruen. S Al Pacinem se kuvajtsko-americká filmová producentka dala dohromady v dubnu 2022.

Al Pacino má ještě další tři děti. Dceru Julie Marie (33) má se svou bývalou přítelkyní, hereckou koučkou Jan Tarrantovou. S expartnerkou Beverly D’Angelo, se kterou chodil v letech 1997 až 2003, má dvaadvacetiletá dvojčata Antona a Olivii.