Syn herce Tima Rotha zemřel. Bylo mu 25 let

Cormac Roth zemřel před dvěma týdny, rodina to oznámila až nyní. „V neděli 16. října jsme po odvážném boji s rakovinou ztratili našeho krásného chlapce Cormaca. Zemřel pokojně v náručí své rodiny, která ho milovala a zbožňovala. Poslední rok bojoval s neuvěřitelnou statečností a až do konce si zachoval svůj ostrý vtip a humor. Byl jako divoká a elektrická koule energie a jeho duch byl naplněn světlem a dobrotou,“ stojí v prohlášení.

„Jakkoliv byl Cormac divoký, byl také ztělesněním laskavosti. Něžná duše, která svému okolí přinesla hodně štěstí a naděje. Smutek přichází ve vlnách, stejně jako slzy a smích, když si vzpomeneme na toho krásného chlapce během 25 let a 10 měsíců, co jsme ho znali. Nezkrotné a radostné a divoké a úžasné dítě. Teprve nedávno muž. Milujeme ho. Budeme navždy s námi, kamkoli půjdeme,“ dodala rodina.

Cormacu Rothovi lékaři diagnostikovali rakovinu zárodečných buněk ve třetím stadiu v listopadu 2021. Letos v dubnu se s diagnozou svěřil svým sledujícím na sociálních sítích. V jenom z posledních příspěvků na Instagramu napsal, že ne vždy si člověk může vybrat svůj osud a budoucnost. Přestože hodně zhubl a ohluchl na jedno ucho, dodal, že mu nemoc nevezme lásku k hudbě.

„Vzalo mi to polovinu sluchu, 60 kilo váhy, mou sebedůvěru a bude pokračovat ve své vražedné cestě, dokud se mi to nepodaří nějak zastavit a zabít. Ale nevzalo mi to vůli přežít ani lásku k tvorbě hudby. Ještě mě to nesrazilo. Pokud vás nebo někoho, koho máte rádi, postihla rakovina, vězte, že je to emocionální horská dráha, která se nepodobá ničemu jinému. Miluji vás všechny, prosím, ujistěte se, že děláte věci, které máte rádi. Život je krátký. Je to chaos. A nikdy nevíte, kdy to budete vy. Mějte se dobře a běžte k doktorovi. Zatracená rakovina,“ napsal kytarista, skladatel a producent, jehož kariéra pode rodiny právě začínala vzkvétat.

Herec Tim Roth má s manželkou Nikki, kterou si vzal v roce 1993, ještě syna Huntera. Z prvního manželství s Lori Bakerovou má syna Jacka, který je také hercem.