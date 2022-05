Všechno stejné. Krejčíková promluvila o svých bizarních tenisových rituálech

Přestože tenistka vynechala turnaj v Madridu, na Paříž se těší. Krajčíková na sebe prozradila, že před zápasem má hodně rituálů, které dodržuje hned od začátku dne.

„Už tím, jak vstanu, co snídám, je v rituálech. Když začnu turnaj něčím, jedu v tom třeba 14 dní. Jím to stejné, snažím se jet stejným autem, hraju se stejnými raketami, mám stejnou skříňku, chodím ke stejné fyzioterapeutce, na stejný záchod, do stejné sprchy, jím stejné jídlo,“ začala vyjmenovávat, co všechno dodržuje.

„Někdy se stane, že v té sprše někdo je. Pak záleží, jak spěchám. Ale když se rozhodnu jít do jiné, při zápase nad tím potom přemýšlím, jestli jsem neměla radši počkat,“ řekla Barbora Krejčíková.

Přiznala také, že z pověrčivosti na důležité zápasy nebere ani své rodiče. „Na finále fandit nechodí, to by se porušili rituál, všichni v boxu musí sedět na svém místě. Přijedou na jiný zápas. Teď jsem zraněná, tak až zraněná nebudu. Mám poraněný loket, je to z tenisu, ale tenisový loket to není,“ prohlásila. „Doufám, že už budu brzy hrát, že to do Paříže stihnu. Tam naši mohou jet.“