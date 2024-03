Striptérka vyhrožuje, že zveřejní nahé snímky prince Harryho na OnlyFans

Snímky sedmadvacetiletého prince Harryho z divoké party v Las Vegas v roce 2012 obletěly svět a byl z nich pořádný skandál. Princ Harry na nich byl opilý a řádil se striptérkami. Na veřejnost se dostala i fotka, jak objímá spoře oděnou Carrie Royale. Ta nyní tvrdí, že tehdy v apartmánu hotelu Wynn vznikly i další snímky, které zatím zůstaly v utajení.

„Mám nějaké jeho pěkné zcela nahé fotky,“ svěřila se deníku The Sun. „Tyto obrázky veřejnost nikdy neviděla. Mám fotky u bazénu před nocí a záběry Harryho zcela nahého. Lidé z nich budou šokováni. Zveřejním toho mnohem víc, než co veřejnost ví. Slova, popisy, možná udělám video s rychlým přehledem toho, co se té noci stalo. A určitě zveřejním fotky. Ráda bych, aby z toho káplo pár milionů,“ přiznala svou motivaci.

Kromě peněz a snahy o vlastní zviditelnění stojí za jejími výhrůžkami i uražené ego. „Nikdy předtím jsem tyto obrázky nezveřejnila z respektu. Teď je to jedno. Je to zatracený idiot. Trochu se zlobím, že jsem byla zcela opomenuta v jeho knize. Říkám si: „Páni, z té noci mu spousta věcí unikla. Překvapuje mě, že si pamatuje něčí jméno, když byl tak šíleně opilý, ale mohl napsat o těch pár věcech, které se mezi námi staly, a to mu úplně uniklo,“ stěžuje si bývalá striptérka.

Prince měla dřív ráda, teď mu však nemůže přijít na jméno. Zásadní problém vidí v jeho manželce. „Harry byl tak bláznivý, miloval zábavu a byl spontánní. Kam se to podělo? Myslím, že z něj Meghan vysála život. Rozhodně je nudný a ona je ta, kdo doma nosí kalhoty,“ dodala Carrie Royale, která si z jedné party ve Vegas udělala živnost.

Před dvěma lety vydražila údajné trenýrky prince Harryho z oné noci a už předtím prodávala erotickou sadu s Harryho a jejím portrétem pod názvem Princ a já.