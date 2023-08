Z věkového rozdílu jsem měl před svatbou strach, přiznává Stanley Tucci

Manželé se seznámili na premiéře filmu Ďábel nosí Pradu v roce 2006. Chodit spolu ale začali až o čtyři roky později po tom, co se potkali na svatbě Emily Bluntové s hercem Johnem Krasinskim v Itálii v roce 2010.

Tucci byl v té době již vdovec se třemi dětmi. Jeho první žena v roce 2009 zemřela na rakovinu prsu. Nyní odhalil prvotní pochybnosti o jejich vztahu. Jednu dobu prý dokonce zvažoval, že se s literární agentkou rozejde.

„Bál jsem se navázat vztah a pořád jsem se snažil to ukončit, protože jsem o tolik starší než ona a nechtěl jsem se do konce života cítit starý. Ale věděl jsem, že je to neuvěřitelně výjimečná osoba,“ řekl v pořadu Desert Island Discs na stanici Radio 4.

O tři roky později se vzali a v roce 2015 se jim narodil syn Matteo a v roce 2018 dcera Emilia. S dětmi žijí v Londýně. Kromě toho má Tucci z prvního manželství dceru Camillu a dvojčata Nicolu a Isabel. „Felicity byla neuvěřitelná, ujala se vdovce a tří dětí,“ říká. „I to je ve velmi mladém věku nevídaná věc. Jestli to období všem někdo ulehčil, tak je to ona. Ona je ta pravá,“ dodal herec.

Manželství si prošlo krizí v roce 2017, kdy byla Tuccimu diagnostikována rakovina dutiny ústní. Pár zrovna čekal dceru Emilii. Herec ale nakonec boj s nemocí vyhrál, celá zkušenost mu prý změnila pohled na svět. „Bylo to strašné období,“ řekl. „Člověka to polidští. Ani po smrti Kate jsem si plně neuvědomoval svou smrtelnost. Teď už to chápu.“