Colin Firth a Stanley Tucci: Chápeme, proč chtějí nemocní skončit s životem

Role Tuskera, kterému závažnou mozkovou chorobu v raném stadiu objeví, se ujal Stanley Tucci. Charismatický šedesátník s nominací na Oscara za film Pevné pouto se nejprve novinářům, jak už bývá u amerických herců běžné, otevírá při rozhovoru více než jeho britský kolega Colin Firth. Navzdory neosobnímu prostředí videokonferenčního hovoru, ve kterém musí interview kvůli koronavirovým opatřením vznikat.

Po chvíli se však uvolňuje i představitel milovaného Marka Darcyho z Bridget Jonesové či koktavého Jiřího VI. z Královy řeči. A to pak člověk hnedle pochopí, co že to z něj učinilo oblíbence diváků i kritiků. V Supernově se Firth objevuje v roli Sama, Tuskerova partnera, jenž se musí vyrovnat nejen s onemocněním milovaného, ale i jeho rozhodnutím, zda dále žít, či nikoliv.