Říkals, já se hned vrátím... Seriál Chlapci a chlapi slaví 35 let od premiéry

Autoři seriál pojmenovali Chlapci a chlapi, měl jedenáct dílů, natáčel se v exteriérech, v reálných interiérech i ateliérech, a navíc s velkým množstvím hlavních i vedlejších postav, včetně početného komparzu.

To bylo extra velké sousto. Peníze však, pokud šlo o propagandu tehdejšího režimu, nehrály roli, a tak se režisér Evžen Sokolovský (†72) ujal příprav na natáčení. Do rolí mladých branců potřeboval nové neokoukané tváře, a proto využil své tehdejší studenty. Mnohé z nich pak seriál skutečně proslavil!

Kyslík jako prokletí

„Ten seriál byl sice politický, ale na druhou stranu byl opravdu ze života. Byli v něm mladí kluci se svými skutečnými problémy. A dokonce jako vůbec první ukázal, že na vojně existuje šikana,“ říká Martin Zounar (56), představitel soustružníka Tomáše Soukupa, který prožívá romantické strasti se svou dívkou Hankou. Před kamerou se navíc ocitl se svým tatínkem, který ztvárnil jeho otce.

Eva Vejmělková a Martin Zounar v seriálu Chlapci a chlapi (1988)

Scenáristé Karel Štorkán (†83) a Jiří Bednář (†72) vykreslili partu nejrůznějších charakterů a typů, před kamerou se tak objevil bývalý kriminálník a boxer Mário Kubec (59) alias Michal Hlaváček, slovenský traktorista Vlado Rutkay, řezník Honza Bradáč či plachý opravář televizorů Ctibor Voříšek, který okamžitě po příchodu na vojnu získá přezdívku Kyslík. Pro Vladimíra Javorského (57) se ale tahle role stala prokletím.

„Je to tak neuvěřitelně neustále živá věc, a je mi to trochu záhadou, ta zvláštní nostalgie. Někdy jsem skutečně překvapen, jak je to možné, že tahle figura tak dlouho žije. To se ale tak někdy stane, nějaká ta figura se na člověka lípne a pak s tou visačkou žije,“ poznamenává poněkud hořce Javorský.

Herců se v seriálu vystřídalo požehnaně a natáčení nebylo vůbec jednoduché. Děj se převážně odehrával v kasárnách ve fiktivním Hrádku v Čechách, natáčelo se v Prachaticích, Vojenském újezdu Boletice, v Lešanech, Kladně, ale i v Praze, Příbrami, a dokonce na Slovensku v Doľanech a na jiných místech. Herci si užili i skutečnou vojnu, když museli řídit BVP, brodit se v bahně i ve sněhu, točilo se v letním parnu i v pořádných mrazech.

„Na natáčení vzpomínám velice rád, byla to má první role v televizi a hrál jsem zápornou postavu. Vtipné na tom celém bylo, že když jsem natáčel roli svobodníka, v reálu jsem již na vojně byl jako vojín,“ vzpomínal Petr Rychlý (58).

Písničkou se nechlubil

Navzdory propagandě a některým scénám, které neměly s realitou pranic společného, diváci přijali Chlapce a chlapy celkem kladně a spousta diváků na tohle televizní dílko vzpomíná dodnes. Určitě k tomu přispěly i obě písně, závěrečná Má jediná, kterou nazpíval Michal Penk (55), ale především titulní s názvem Dva roky prázdnin od Ivety Bartošové (†48).

Její úvodní melodie a slova „Říkals, já se hned vrátím, dva roky přejdou jak nic...“ si na sklonku roku 1988 broukaly miliony diváků. Složil ji Ladislav Štaidl († 75), ale příliš se tou písničkou nikdy nechlubil.

„Iveta byla jednak nesmírně talentovaná, měla dobrou barvu hlasu a byla velmi pracovitá a profesionální. Byla ochotná ve studiu hodiny a hodiny předělávat, dokud to prostě nebylo dobré. Pár hezkých písniček jsem jí napsal, ale že by to byly nějaký bomby, s kterými bych se rád chlubil, to ani ne,“ vzpomínal Štaidl.