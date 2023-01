Udržuji se pro sebe. Cítím se dobře, když jsem ve formě, říká Roman Šebrle

Zavítal jste na akci Playboye. Vzpomenete si na svoje první setkání s nějakou magazínovou nebo televizní erotikou?

No jistě, že si vzpomenu! Když jsem našel takový magazín u nás v peřiňáku po rodičích.

Takže to bylo asi trošku retro a nebyly to úplně, řekněme, depilační standardy dnešní doby?

Já bych to nechal úplně bez komentáře (smích), ale bylo to zajímavé.

Vaše dlouholetá televizní partnerka Evka Perkausová šla na mateřskou dovolenou. Jak jsi se sžil se svým novým protějškem Soňou Porupkovou? Bylo to náročné?

Já jsem se Soňou už jednou moderoval, když Eva musela zůstat někde na dovolené, a věděl jsem, že to bude v pohodě. Soňa je úplně v klidu ženská, se kterou se dá o všem popovídat, máme podobný smysl pro humor. Takže je to s ní dobré.

Roman Šebrle a Gabriela Kratochvílová

Co říkáte zpětně na své televizní moderátorské začátky?

Ten začátek byl příšerný. Co se o tom dá říct? Jsem do toho spadl jak... chtěl jsem říct ryba do vody, ale to určitě ne. Prostě jsem v tom neuměl plavat a nevěděl jsem, co a jak. Takže začátky byly těžké, ale snad už je to lepší.

Mladší generace vás hodně vídá nyní i na TikToku. Čím to vzniklo?

To je práce mého mladého, který v TikToku jede a vždycky vymyslí nějaký...oni tomu říkají trend, a mě poprosí. Jsem pro každou špatnost, takže vždycky mu vyhovím.

Jak byste momentálně popsal svůj život? Jste spokojený tam, kde jste, nebo byste to chtěl popohnat dál?

Jsem naprosto spokojený a uvidíme, co přinesou následující dny. Možná i roky. (smích)

Roman Šebrle jako Superman v kalendáři Proměny 2016

Jak vzpomínáte na dobu, kdy jste přijel z olympiády?

Byl jsem na čtyřech. Každá byla specifická, každá měla něco do sebe. Ale ty asi myslíš tu, kterou jsem vyhrál. Neměl jsem ji jako sen, což sportovci občas mívají, a pak, když toho dosáhnou, tak cítí prázdnotu. Já jsem byl nesmírně šťastný a to štěstí trvalo ještě měsíc. Samozřejmě byl kolem toho humbuk, protože jsem byl jediný olympijský český vítěz toho roku, ale já byl spokojený a šťastný.

Když ukončíte aktivní kariéru sportovce, tak už po vás nikdo nechce dechberoucí výkony, abyste neustále trénoval. Pro koho vlastně nyní trénujete a udržujete se?

Jenom pro sebe. V první řadě mám rád fotbal, ten chci pořád hrát, a k tomu se musí člověk udržovat, protože jinak by to nešlo. A v druhé řadě se prostě cítím dobře, když jsem ve formě.

Kdybyste dal zítra televizi sbohem, čemu byste se věnoval s největší pravděpodobností?

Vzhledem k tomu, že na plný úvazek trénuju i kluky na Dukle, tak bych asi zůstal u toho. Ale mě televize baví, takže sbohem bych jí rozhodně nedával nebo nechtěl dát.

Roman Šebrle

Jak hodnotíte současné sportovní talenty? Mají na to dosáhnout na zlato?

Je to složité, protože samozřejmě doba je úplně někde jinde. Ale pořád se objevují talenti, ať už v atletice nebo v dalších sportech, a pořád minimálně aspoň to jedno zlato z olympiády přivezeme. Takže jsem za to rád. Doufám, že se to bude objevovat i dál.

Jste člověk, který má rád společnost, alespoň to tak působí. Nabíjí vás zpětná vazba od lidí, to shledávání se s nimi?

Jsem společenský člověk, to jako opravdu. Takže se ve společnosti cítím dobře, a hlavně mezi kamarády. Ano, to mě nabíjí, určitě.

Covid lidi naučil udělat si pohodovou atmosféru doma. Nakoupil jste si třeba vinotéku, nebo co u vás znamená udělat si gentlemanský večer?

Gentlemanský večer, to znamená samotný, nebo s kamarádem třeba? To je složité. Rád si zajdu do sauny, vířivky, kouknu se na Netflix nebo jdu kamkoliv do kina. Mám rád hory. Je toho hodně a jsem akční člověk, takže mám rád volno i akční. Ale je pravda, že si dovedu lehnout na chvíli a jen tak relaxovat.

Asi nebudete člověk, který by měl problém se sebevědomím nebo se s něčím těžko vyrovnával. Ale jaké to bylo ve chvíli, kdy si vás začal brát bulvár do úst a plnil jste osobním životem titulky?

Co mě na tom štve, je, že kolikrát to tak není. Prostě se z fotky, kdy si s někým povídáte, udělá, že člověk kdo ví co. To mě jako jediné štve. Jinak co se dá dělat? Jsem známý člověk, tak...

Spíše když vás osloví nějaké serióznější médium, uděláte pěkné fotky a rozhovor na úrovni.

No to každopádně. Jako sportovec focení celkově rád nemám, ale je pravda, že kdykoliv jsme fotili s panem Saudkem, tak to bylo vždycky skvělé. Jednak jsme si popovídali, bylo to vždy rychle hotové, skvělé fotky, které udělal, měly své kouzlo.