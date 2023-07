Mohl bych napsat knihu o sebenenávisti, říká Williams trpící dysmorfií

Když Robbie Williams předvedl na Instagramu štíhlou figuru, několik fanoušků reagovalo zděšením. Měli pocit, že zachází příliš daleko. Zpěvák jim nyní vysvětlil, že svou touhu po štíhlosti nedokáže ovládat, protože trpí dysmorfií.

„Moje cílová hmotnost je ta, při níž se o mě lidi bojí,“ napsal Williams s tím, že kdyby se objevil Džin a dal mu na vybranou schopnost létání nebo schopnost jíst cokoli, aniž by přibral, vybere si jídlo. S váhou bojuje zpěvák celý život a uvědomuje si, že je to u něj mentální porucha.

„Mohl bych napsat knihu o sebenenávisti, pokud jde o vzhled mého těla. Jako čisté sebenenávisti. Ošklivost pocitu ošklivosti. Mám tělesnou dysmorfii a kromě toho, že jsem dysmorfický, můžu mít nadváhu i čtyřicet kilo. Takže si umíte představit, co moje mysl vidí. Nebo možná ani neumíte, je to katastrofa,“ popsal zpěvák.

Jeho mysl je nastavená tak, že když je až příliš hubený, gratuluje mu za dobrou práci, že zhubl, a upozorní, že zestárnul. „Je to skutečný boj. Mám to celý život a nezmizí to,“ říká Williams.

Tělesná dysmorfie je duševní porucha, při níž se člověk trápí nedostatky svého vzhledu, které jsou často pro ostatní nepostřehnutelné. Muži mívají především svalovou dysmorfii vycházející ze syndromu malosti a trpí pak chorobnou závislostí na cvičení a zvětšování svalů.

Williams po zhubnutí začal mít problém s tím, že zestárnul ve tváři, takže si nechal aplikovat botox. Zatím pouze jednou pro vystoupení v televizním pořadu. „Musím říct, že jsem vypadal dobře. Abych byl upřímný, udělal bych to znovu, kdyby to tolik nebolelo,“ řekl zpěvák s tím, že do budoucna další aplikaci nevylučuje.