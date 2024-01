Odmítla jsem sexuální scény i nahotu a přišla o roli, říká Penélope Cruzová

„Při první příležitosti, kdy jsem měla jít na casting, mi režisér řekl: Musíš podepsat klauzuli, že natočíš pár sexuálních nahých scén,“ řekla Penélope Cruzová v podcastu s názvem Five Things With Lynn Hirschberg.

„Byla jsem z toho v šoku, protože to předtím ve scénáři nebylo. Byla jsem tehdy v Los Angeles úplně sama. Řekla jsem jim, že tomu nerozumím. Ten scénář jsem měla rok a nic takového v něm nebylo,“ vysvětluje.

Dodatek smlouvy tak odmítla podepsat. „Moje hodnoty a pravidla, které mě naučili rodiče, pro mě hodně znamenají a tohle byla velká zkouška. Není správné ani špatné dělat takové scény. Problém je v tom, že jste mi o nich neřekli, než jsem nastoupila do letadla, a poslali jste mi vlastně úplně jiný scénář,“ obořila se prý na filmaře herečka.

Kvůli tomu, že klauzuli nepodepsala, roli nakonec nedostala. I když se později v několika filmech svlékla, dodnes je pyšná na to, že se tenkrát jako mladinká nenechala přesvědčit. „Byl to okamžik v mém životě, kdy jsem se cítila opravdu nejvíce hrdá na něco, co jsem ve své kariéře sama dokázala,“ dodala Cruzová.

S manželem Javierem Bardemem (54) žijí střídavě v Madridu a Los Angeles. Mají spolu dvě děti, devítiletou holčičku Lunu a dvanáctiletého chlapce Lea. Obě herecké hvězdy se prý již dávno dohodly na tom, že v rozhovorech pro média nebudou na rozdíl od mnoha hollywoodských kolegů nikdy prozrazovat žádné informace o svém vztahu, rodině a manželství. „Neumím si ani představit, že by to bylo jinak. Takto nám to naprosto vyhovuje,“ řekla Cruzová v roce 2019.

VIDEO: Salma Hayeková a Penélope Cruzová ve filmu Sexy Pistols: