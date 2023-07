Neplujeme na obláčku, v 3v1 se umíme i poštěkat, prozradila Nikol Leitgeb

Filmové Vary 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

Jak moc vám mateřství dovolí užít si Karlovy Vary?

Mateřství mi to tolik nedovolí, ale naštěstí moje tchyně s mým tchánem mi dovolí, takže jsme je poprosili. Byli jsme totiž ještě na víkend v Portugalsku, tak jsme si nebyli jistý, jestli si můžeme dát ještě jeden den volno a další potom ve Varech. Ale jo. Říkali, že moc rádi pohlídají. Takže jsme tady. Já jsem tu strašně dlouho nebyla, asi pět let.

Reflektujete nějaké zásadní změny?

Nevím, teď jsem přijela. Ještě jsem se nestihla vůbec rozhlídnout, ale všem to strašně sluší, jsou úplně jako takoví vystajlovaní. A tamhle je alkohol, takže to bude dobrý. (smích)

Když řeknete dvě jména ze zahajovacího ceremoniálu, kdo se vám líbil svým lookem?

Anička Geislerová určitě, ta je top jako vždycky. A Jana Plodková. Ty holky nikdy nezklamou.

S postupem času, potřebujete mít léto víc odpočinkové, abyste si oddechla i na duši?

Určitě. Nejen léto, ale vůbec tak nějak trávíme svůj čas hodně odpočinkově s rodinou. Poslední dobou je nám nejlépe na zahradě, hrabeme se v hlíně, sázíme kytky a jen málokdy chodíme do společnosti. Vlastně vůbec teď. Já nevím, kdy jsme naposledy byli někde takhle v takovéto společnosti? Před rokem, před dvěma.

Petr Leitgeb a Nikol Leitgeb

Takže i z vás udělal covid, který nám ukradl dva roky života, antisociálního člověka?

Já myslím, že to není covid. To je nějaké jako stáří, vyklidnění, možná i nějaká moje povaha, kterou jsem měla vždycky a vždycky jsem se snažila přeprat a jít mezi lidi. Ale vlastně jsem hodně člověk, který je rád doma. Takže dneska jsem po opravdu dlouhé době sundala crocsy a vzala jsem si podpatky.

Když řeknu Veronika Arichteva a Martina Pártlová, jste za ně ve svém životě ráda?

No, ježíšmaria! Určitě. My to spolu táhneme, kolik? Dvanáct let. No tak, kdo může říct, že má dvanáctiletý přátelství. Já jo, naštěstí. Samozřejmě někdy se pohádáme, ne ve všem se shodneme. Teď máme děti a každá vychovává dítě jinak. Takže to není, že plujeme ještě na obláčku, ale my se umíme i poštěkat. Ale v podstatě nemáme žádný větší problém a nikdy jsem ani neměly. To kamarádství jsme asi vystavěly na nějakých pevných základech. Takže dobrý.

Vaří se ve vás krev, když vám někdo na Instagramu radí nevyžádaně do mateřství?

Já už jsem zvyklá. Tak s tím jako trošku musím počítat, že jo. Sdílím tam svoje rodičovství, mateřství, život, soukromí, takže je jasné, že to lidi budou komentovat. V případě, že na mě začnou plivat nebo jsou na mě oškliví, tak se nebojím je blokovat, to jo. Ale jinak s tím se musí počítat.

Je nějaký film, který ve vašem životě změnil nastavení mysli?

Myslím, že ne. Kdysi dávno jsem měla Butterfly Effect (v české distribuci jako Osudový dotek, pozn. red.). To ve mně hodně zakořenilo, efekt motýlích křídel, kdy princip toho filmu je, že se změní jen malinkatá věc, třeba malinkatý pohyb, přesně pohyb motýlích křídel, který dokáže potom rozhýbat další velké věci. To je zajímavé. Nevím, jestli to teď tady budeme rozebírat. Podívejte se na to.

Koho považujete za ikonu z řad třeba i hollywoodských hvězd?

Nemám někoho, že bych ho brala za ikonu, nebo že bych měla nějaký idol. To jsem ani nikdy neměla. Ale koho mám ráda z herců, tak Jean Paul Belmondo. Už umřel, že jo. Brigitte Bardot. Jsem spíš na tu starší generaci.

No, tu Bardotku v tobě trošku ale vidíme...

Ale prosím tě, neblbni! (smích)