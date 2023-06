Nicole Scherzingerová slaví 45 na Havaji, dostala zásnubní prsten

Zpěvačka tento týden zveřejnila na Instagramu fotky, na kterých předvedla své dokonalé tělo v bikinách na pláži. Následovaly snímky, na kterých ji její o sedm let mladší přítel požádal o ruku. Zpěvačka mu řekla ano.

Scherzingerová poznala bývalého hráče ragby Evanse, když byla porotkyní soutěže X Factor. Randí spolu už tři roky a zásobují fanoušky na sociálních sítích fotkami ze soukromého života.

nicolescherzinger I said yes ♥️

Scherzingerová už jednou zasnoubená byla. Jejím prvním snoubencem byl frontman skupiny 311, s nímž randila v letech 2000–2004. Na svatbu ale nedošlo a zpěvačka v roce 2007 poznala na předávání cen MTV v Mnichově závodníka formule 1 Lewise Hamiltona, s nímž měla turbulentní vztah, během něhož se několikrát rozešli a zase sešli, než došlo na definitivní rozchod v roce 2015. Potom byla krátce spojována se zpěvákem Harrym Stylesem a v roce 2016 chodila s tenistou Grigorem Dimitrovem.

Nicole Scherzingerová se proslavila jako zpěvačka dívčí skupiny Pussycat Dolls. Po rozpadu skupiny se vrhla na sólovou dráhu. Vyhrála soutěž Dancing with the Stars, stala se porotkyní talentových soutěží The Sing-Off a britské a americké verze soutěže The X Factor. Za roli v muzikálu Cats a získala nominaci na Laurence Olivier Award v kategorii nejlepší herečka ve vedlejší roli. Zahrála si i v několika filmech.