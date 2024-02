Nádor mi našli pár dní před narozením syna, vzpomíná Mark Ruffalo

Mark Ruffalo promluvil o tom, jak se v roce 2001 dozvěděl, že má na mozku nádor velikosti golfového míčku. „Sestra zavolala doktora, slyšel jsem, jak se baví ve vedlejší místnosti. Přišla, byla trochu bledá a říká: Máte za levým uchem útvar velikosti golfového míčku a my nevíme, co to je. Nemůžeme nic říct, dokud se neudělá biopsie,“ uvedl v podcastu SmartLess s tím, že před stanovením diagnózy byl jediným příznakem, kterým trpěl, zánět ucha.

Nádor byl naštěstí nezhoubný, ale tenkrát třiatřicetiletý herec potřeboval k odstranění útvaru operaci. V té době měla jeho manželka Sunrise Coigney každým dnem porodit jejich první dítě, syna Keena, kterému je nyní 22 let.

Aby svou těhotnou manželku nerozrušil, počkal s oznámením diagnózy až po narození syna. „Když jsem jí to řekl, nejdřív si myslela, že si dělám legraci. A pak se rozplakala a řekla: Vždycky jsem věděla, že zemřeš mladý,“ prozradil.

Čtyřnásobný nominant na Oscara, který získal mezinárodní uznání mimo jiné i díky roli Hulka ve filmech od Marvelu, poznamenal, že mezi rizika operace patřila i ztráta sluchu. „Jsem na jedno ucho úplně hluchý, a když jsem se probudil, levá strana obličeje byla zcela ochrnutá. Nemohl jsem ani zavřít oko. Mluvil jsem jen částí úst,“ vzpomínal a dodal, že po roce ochrnutí ustoupilo, ale částečná ztráta sluchu už mu zůstala.