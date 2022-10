Box doporučuji každé ženě, vzkazuje zpěvačka Lenny. A myslí na světovou scénu

Mladým fotbalistům se říká, aby se nejdřív otrkali doma a až pak to zkusili venku. Platí tohle i v muzice?

Je to jedna z možností. Já chtěla jít jinou cestou. Hned po gymnáziu jsem odešla studovat hudbu do Británie a měla představu, že se tam chytím a zůstanu tam žít natrvalo. Jenže těsně před odletem do Anglie jsem v Čechách potkala svého tehdejšího partnera Ondru Fiedlera, složili jsme společně pár písniček a ozvalo se vydavatelství Universal Music, se kterým jsem v roce 2013 podepsala smlouvu. Takže se vše nakonec vyvrbilo úplně jinak, než jsem si plánovala. Do Londýna jsem sice odjela, ale kariéra se mi rozjela v Čechách. Asi mě to i uchránilo před některými lidmi, kterým bych možná venku nalítla. Nebylo mi tehdy ani dvacet.

Do češtiny se zrovna netlačím. Užívám si příležitostné odskoky od angličtiny, třeba ve formě příjemného duetu s mojí mamkou.