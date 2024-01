Jsem nadšená, že můžu jít na někoho se sekerou, říká o nové roli Vlasáková

Nový horor Krvavý Johann je právě v kinech. Jak se vám pracovalo na tomto, pro českého diváka možná trochu neobvyklém žánru?

Já jsem byla nadšená, že si to můžu vyzkoušet. Jak jste řekl, je to opravdu neobvyklý žánr. Není to něco, co by vám někdo nabídl natáčet každý den. Takže já jsem byla nadšená, že na někoho můžu jít se sekerou, že jsem si zkusila kaskadérské triky, bojovala s netvory, všude byla krev, měla jsem žábry a takové věci! To jsem přece jenom za svoji kariéru zatím v životě nezažila, takže jsem si to nesmírně užívala.

Fascinovaly vás následně záběry v postprodukcí s efekty? Když jste si promítala nějaké scény…

Myslela jsem si, že se budu víc bát! Ale jako dobrý, překvapilo mě to.

Hraje tam i váš manžel Jan Dolanský. Jak jste doma diskutovali toto netradiční žánrové téma? Od českých filmařů jsou všichni zvyklí hlavně na romantické komedie.

Jednoduše. Prostě jsme si říkali, proč to nezkusit? Myslím, že každý z nás rád hledá, zkouší a snaží se zažít v životě všechno. Tak když si na něco takového můžete hrát, což nám to povolání umožňuje, tak proč to nezkusit? Takhle jsme o tom mluvili.

Snímek z filmu Krvavý Johann

Vzpomenete si na svůj první horor, který jste kdy viděla?

Já se vám přiznám, já jsem neviděla žádný. Já se hororů strašně bojím, ale fakt hrozně moc. A kdykoliv je v televizi něco strašidelného, tak si dám ruce před oči a pořád se ptám, jestli už to přešlo. (smích) Já ten lekací efekt nemám ráda, jakmile začne hrát taková ta hudba jako z Čelistí, tak prostě zdrhám. Nemám na to vůbec povahu.

Film, který posvětil čas a stále u diváků funguje, jsou Ženy v pokušení. Máte ho ráda stejně jako ho miluje české obecenstvo?

Já ho vlastně zbožňuji. Myslím si, že se nám povedlo tam udělat první romantickou českou komedii. Do té dobry ten žánr tady nebyl tak populární a ty cestičky nebyly tak vyšlapané, takže ani my jsme moc nevěděli, do čeho vstupujeme. Mám ten film hrozně ráda, protože si myslím, že tam je čistý příběh. Strašně mě těší, že kamkoliv přijedu hrát, tak za mnou vždycky přiběhnou nadšené fanynky, i po těch patnácti letech, které mi říkají, že si ten film pouštějí jen tak pro dobrou náladu. Když se něco takového ve vašem řemesle podaří, že uděláte nějakou takovouhle věc… Samozřejmě jsem z toho nadšená.

Se synem Maxmiliánem jste nedávno natočila dvojrozhovor do pořadu 7 pádů Honzy Dědka. V jakém ohledu vám syn rozšiřuje obzory?

Já se na něj s rozkoší dívám v tom smyslu, že já sama už jsem zapomněla na takovou tu odvahu. Dnešní mladí herci jsou strašně odvážní a je to pro ně všechno nové, jsou takoví čerství. Ta čerstvost mě obrovsky obohacuje.

Přijdete si s věkem úzkostlivější a opatrnější?

Jo, přijdu. A vlastně ani nevím, jestli to souvisí s pocitem zodpovědnosti. Ale ten pocit mám teď na jevišti takový, jako jsem nikdy dřív nemívala.