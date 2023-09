Není to jen akční herečka. Kate Beckinsale nabízí víc než zabíjení upírů

Ve stopách rodičů

Mladá Kate vyrůstala ve světě, kde snad ani neměla jinou možnost než stát se herečkou. Oba její rodiče se téhle profesi věnovali a vedle svého tatínka Richarda dokonce debutovala před kamerou. Ne ve filmu, ale v dokumentární show This Is Your Life, kam chodili slavní lidé vyprávět o svém životě. Kate byly tehdy čtyři roky, táty si však moc neužila, protože Richard Beckinsale zemřel na infarkt pouhý rok po třicítce. Její maminka se znovu vdala a otčímem malé Kate se stal režisér Roy Battersby, s nímž měla nakonec skvělý vztah. Rodina se přátelila s předními britskými herci a filmaři, takže nikoho nepřekvapilo, že se Kate i její nevlastní sestra Samantha rozhodly věnovat hereckému umění.