Byl jsem přesvědčenej, že bez alkoholu nemůžu hrát, říká herec Josef Dvořák

Pořád udržujete i v jedenaosmdesáti strhující pracovní tempo…

No jo, vzal jsem si produkční. (úsměv) Naše hlavní téma dialogu se doma točí kolem toho, že Jáju prosím, aby to ukončila, jenže ona ví, jak na mě. Usmívá se, říká, že mám pravdu, ale stejně mě neposlechne. U nás jsme zavedli systém, kdy už deset let nemám diář a nevím, co kde dojednala.

Dnes vím bezpečně, že kdybych popíjel, tak bych nehrál tenis. A nechodil bych do divadla s chutí. Šel bych tam, jak se to někomu stává, jako do zaměstnání. Ale já se pořád na jeviště těším.