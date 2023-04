Zemřela manželka zpěváka Sex Pistols. Bojovala s Alzheimerovou chorobou

„S těžkým srdcem sdílíme smutnou zprávu, že Nora Forsterová – téměř pět desetiletí manželka Johna Lydona – zemřela. Nora několik let trpěla Alzheimerovou chorobou. V té době se John stal jejím pečovatelem na plný úvazek. Prosím, respektujte Johnův smutek a dopřejte mu prostor. Odpočívej v pokoji, Noro,“ stojí v prohlášení.

Před třemi lety zpěvák punkové kapely oznámil, že jeho manželka je vážně nemocná. „Nora má Alzheimera… Jsem pečovatelem na plný úvazek, nedovolím nikomu, aby jí pletl hlavu. Pro mě je to pořád ta stejná osoba. Osoba, kterou stále miluju každou minutu dne, je to můj život. Je smutné, že zapomíná věci, no, ale nezapomínáme my všichni?“ řekl zpěvák deníku The Mirror v roce 2020.

„Myslím si, že to onemocnění je pro ni něco jako neustálá kocovina. Zhoršuje se to neustále, zbytky mozku si pamatují stále méně a méně, a pak náhle další část navždy zmizí,“ přiznal Lydon, že život s takto postiženým jedincem je velmi náročný.

Zpěvák a o třináct let starší dědička německého vydavatelství se vzali v roce 1979. Lydon krátce na to adoptoval její dceru, kterou spolu vychovali. Ariane, zpěvačka kapely The Slits, zemřela před třinácti roky ve čtyřiceti osmi letech na rakovinu prsu. Zanechala po sobě tři děti, dvojčata Pabla a Pedra a syna Wiltona. Lydon a Forsterová se po smrti Ariane stali jejich opatrovníky.

John Lydon se proslavil coby frontman Sex Pistols. Mezi největší hity kapely patří písně Anarchy in the U.K., God Save the Queen a Holidays in the Sun. Po rozpadu Sex Pistols v roce 1978 založil postpunkovou kapelu Public Image Ltd. Obě formace průběžně oživoval v devadesátých letech a po roce 2000.

Bývalý anarchista a pozdější pacifista se objevil v několika reality show s celebritami. Věnuje se také malování. Jeho kresby a malby byly často na albech kapely Public Image Ltd.