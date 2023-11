Na erotické scény jsem chtěl kaskadéra, přiznává herec Jiří Vyorálek

Seriál Sedm schodů k moci vznikl na motivy známých politických kauz. Jiří Vyorálek v seriálu ztvárnil ministra kultury a později předsedu vlády. V seriálu měl hned několik velmi odvážných erotických scén. Jeho herecká partnerka Eva Podzimková požádala, aby ji v nich zastupovala náhradnice, tedy pornoherečka.

„Já jsem si uvědomil, že s profesionálkou to nedám. Tak jsem si vzal taky kaskadéra. Kdyby to byly honičky v autě nebo rvačka v hospodě, tak to dám v pohodě, ale tohle byly prostě jiný scény, takový… To pr*ání se prostě točilo s kaskadérama,“ přiznal Jiří Vyorálek, který aktuálně patří k nejvytíženějším českým hercům.

Přitom mnoho nechybělo a byl by truhlářem v Brně. „Byla to jedna z voleb, kam jít po základce. Já jsem tu základku nestíhal. V první třídě jsem měl v pololetí dvojku. Nechápal jsem přechod ze školky do školství. Bral jsem to jako hru. Tak jsem se pak snažil chytit, chytal jsem se zhruba těch osm let, což se mi nepovedlo. Vyznamenání jsem dostal až v prváku na konzervatoři v Brně,“ promluvil o svých studijních výsledcích herec, který ale přece jen občas zalituje, že se nedal k řemeslu.

Především by nemusel chodit do talkshow. „Já nikam nechodím. A sem jsem nepřišel proto, že bych chtěl bavit. To bylo čistý vydírání. Jeho kamarád mi nabídl, že mi spraví kamna, ale že budu muset jít k Dědkovi. Nechtěl jsem ušetřit, stejně to nějaký prachy stálo, ale chtěl jsem ty konkrétní kamna a v tý stodole byla zima. Odvedl teda výbornou práci, kamna hřejou nádherně,“ vysvětlil svou návštěvu v pořadu 7 pádů Honzy Dědka přítomným divákům.

Jiří Vyorálek se proslavil rolí Klementa Gottwalda v televizní minisérii České století. Nyní je členem souboru pražského souboru Divadla Na Zábradlí. Zahrál si v mnoha seriálech i filmech jako Muži v říji, Milada nebo Střídavka.