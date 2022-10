VIDEO: Jiří Vyorálek jako boxující kněz v novém klipu kapely Insania

„Text písničky si hraje s paralelou mezi tlukotem srdce a boxem. ‚Tvý srdce netluče v tobě/to se pleteš/tvý srdce tluče tebe jako psa/a neutečeš‘ – tvoje srdce je tvůj protivník v ringu, servíruje ti jeden úder za druhým a nestíháš uskakovat. Michal pak do toho scénářem vnesl ještě jinou rovinu, ale tu nechceme předem prozrazovat,“ naťukává Insania leitmotiv písně Nasyp to do mě.



„Děláme si teď jednu radost za druhou. Zaprvé GRRRotesky vyšly na kazetách, což je nosič, na kterém jsme vyrůstali a je fajn, že se vrací, i když jako menšinová záležitost. A teď tenhle klip. Vizuál a obzvlášť videoklipy nás baví, řekli jsme si, že jich tentokrát natočíme k albu víc a zaexperimentujeme i s tvůrci, kteří mají náš respekt, ale nikdy jsme spolu ještě nic nedělali,“ říká frontman Petr Poly Pálenský.

„Michala Skořepu jsme měli v hledáčku už delší čas, viděli jsme od něj spoustu skvělé práce a když se pak sám ozval, že by měl zájem něco pro nás natočit, byla jen otázka času, kdy se najde příležitost.“ A ta se našla, byť vše muselo vzniknout v raketovém tempu jediného letního dne. Zharmonizovat diáře účinkujících a štábu by byl jinak neřešitelný rébus,“ dodává ještě Poly.

O tom, kdo v klipu ztvární hlavní roli boxujícího kněže, panovaly četné dohady, nakonec zasáhla šťastná náhoda. „Přes kamarádku se nám doneslo, že Insanii má rád Jirka Vyorálek a nějakým zázrakem se podařilo sladit jeho program s naším i Michalovým a taky s časem maskérky, kterou jsme potřebovali na namaskování tržných ran a tak podobně,“ doplnil genezi klipu Pálenský.