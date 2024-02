Všichni nejlepší Češi mají něco ze Slovenska, míní Jana Kirschner

Jana Kirschner žije v Londýně s britským muzikantem a producentem Eddiem Stevensem, se kterým má dvě dcery. Život tam jde podle ní z kopce. „Protože odešlo strašně moc Slováků a Čechů, a taky Poláků. Zkrátka kvůli brexitu odešlo už strašně moc lidí. A já si myslím, že je to pro Británii zásadní chyba,“ míní zpěvačka.

Její partner je prý velký royalista. „O půlnoci zpívá hymnu a loučí se s králem. Teď už to teda trochu šidí, on byl spíš fixovaný na královnu. Teď už navíc usne před hymnou,“ směje se zpěvačka s tím, že ho s dcerami donutili učit se slovensky.

„Už několik let se tajně učí. My totiž máme s dcerami slovenštinu jako tajný jazyk, kterým pomlouváme tatínka,“ přiznala.

Na své slovenské kořeny nikdy nezapomíná a dokonce prohlásila, že „všichni nejlepší Češi mají něco ze Slovenska, buď babičku, nebo dědečka“.

Své vzpomínky na dětství v Československu vepsala i do své nejnovější desky Obyčajnosti, která vyjde 20. března. Na albu pracovala se svým partnerem a kombinovala to s péčí o dcery, což mělo za následek, že na výslednou podobu alba měla menší vliv.

„Ráno jsem hodila děti do školy, potom jsem si sedla na kolo a jela do studia. Tam jsem navařila pro kapelu kávu, donesla jsem jim ji, nacvičili jsme písničku, já jsem byla spokojená. Ve dvě čtyřicet pět jsem sedla na kolo a jela zpět k dětem, vyzvedla je, navařila večeři, a co se dělo od 2:45 do 10 večer, já vlastně nevím,“ popisuje zpěvačka.

„Takže oni nahráli album a já, když jsem si to pak poslechla, jsem si říkala, a kde jsou ty písničky? Všechno je jinak. On někdy nahraje písničky tak, že já je pak nepoznám,“ posteskla si zpěvačka.