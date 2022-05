Nikdy jsem se nepovažovala za krásnou, přiznala Helen Mirrenová

„Byla jsem naprosto ohromená, jak říkáme v Anglii. Nikdy jsem se nepovažovala za krásnou. A v mém věku! Takže jsem byla zkrátka ohromená,“ řekla Mirrenová o reakci na nabídku amerického časopisu. Na focení obálky si oblékla šedý komplet, který doplňovaly vlasy stažené do drdolu a růžová rtěnka.

I přesto si ale herečka příliš nevěří a jako krásná se nevidí. „Nechápejte mě špatně. Miluji krásu a ráda se dívám na krásné věci. Ale nemám ráda slovo krása jako takové, když je spojováno s kosmetickým průmyslem, make-upem, péčí o pleť a vším ostatním, protože si myslím, že vylučuje naprostou většinu z nás, kteří krásní nejsme,“ řekla .

Herečka prý krásu obdivuje, jedním dechem ale dodává, že je složité ji najít. „Na krásné lidi je úžasný pohled, ale většina z nás krásná není. Máme ale jiné věci, které jsou stejně silné jako krása,“ míní.

Zatímco Mirrenová se za krásnou zdráhá označit, herec Vin Diesel se domnívá o opaku. „Má charisma, které je nadčasové. Její vzhled je úžasný a vždycky byl. Má žoviálního ducha,“ řekl Diesel, který si s Mirrenovou zahrál v roce 2021 ve filmu F9. „Ale myslím si, že to, co je na Helen Mirrenové nejpřitažlivější, je způsob, jakým se s ní cítíte. Vždycky se u ní cítíte oceněni a milováni. A za to ji budu mít navždy rád.“