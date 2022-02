Žid nemůže hrát nežidovskou postavu? Ptá se Mirrenová v rasovém sporu

„Když někdo, kdo není Žid, ho nemůže hrát, znamená to, že Žid nemůže hrát nežidovskou postavu?“ zeptala se Helen Mirrenová a prolomila tak po několika týdnech své mlčení.

Připustila, že její profese je plná nespravedlností. Postupně se ale situace zlepšuje. Je podle ní dobré, když například zdravotně postižený herec, který je skvělý, ale měl jen velmi málo příležitostí, dostane odpovídající roli. Na pováženou jsou ovšem požadavky, aby jen gayové mohli hrát role homosexuálů.

„Vím, že herci jako Ian McKellen by s tím měli velký problém. Protože co se stane, když jste gay herec? Znamená to, že nejste schopni hrát postavy heterosexuálů? Je to opravdu cesta, kterou se chceme vydat?“ prohlásila Mirrenová.

Herečka také prozradila, že rasová otázka v případě filmu o izraelské premiérce se u jejího výběru do role pečlivě řešila. „Určitě jsem se na to ptala, než jsem roli přijala. Řekla jsem: ‚Podívejte se, já nejsem Židovka. A pokud o tom chcete ještě popřemýšlet a rozhodnete se jít jiným směrem, nic ve zlém. Já to naprosto pochopím.‘ Ale režisér velmi chtěl, abych tu roli hrála, a tak jsem ji přijala,“ vzpomíná a dodala, že následná kritika ji prý vůbec nemrzela. „Věřím, že je to jen diskuse, kterou je třeba vést, a je naprosto legitimní.“

Foto: Herečka Maureen Lipmanová:

Lipmanová se s kritikou obrátila minulý měsíc na britský list The Guardian. „Pokud je etnická příslušnost nebo pohlaví postavy určující pro roli, pak by tato etnická příslušnost měla být rozhodně upřednostněna,“ uvedla. Výběr nežidovské herečky do role legendární premiérky ve filmu o Goldě Meirové pak označila za nepřijatelný.

Herečky spolu prý od incidentu nebyly v kontaktu. Mirrenová je však otevřená tomu si s Lipmanovou spor vyříkat. „Velmi si Maureen vážím. A mám ji ráda jako herečku, to rozhodně. Ráda bych si s ní sedla a popovídala si o tom u šálku čaje,“ vyjádřila se Mirrenová.

VIDEO: Helen Mirrenová je jako Golda Meierová k nepoznání: