Vydržíme hodiny, pochvaluje si Heidi Klumová sex s mladším manželem

Heidi Klumová si sex s manželem nemůže vynachválit. Sama sebe označuje za „totálního šílence“ v posteli a k tomu je mladý partner, který vydrží celé hodiny, ideální.

Otce své dcery Leni Flavia Briatoreho označila v podcastu Call Her Daddy za „opravdu starého,“ ačkoli mu bylo v době, kdy spolu žili, 53 let.

„Podívejte se na mou minulost. Nemám vyhraněný typ. Byla jsem s plešatým, dlouhovlasým, opravdu starým, hubeným. A jejich osobnosti byly také velmi odlišné,“ popsala.

„Na konci dne chcete však někoho, s kým se cítíte dobře,“ uvedla a svůj sexuální život s mladým partnerem Tomem Kaulitzem pak popsala jako „nekonečný, žhavý a divoký“. K tomu, aby se rozpálila, jí prý stačí se na manžela podívat.

heidiklum My Heart ♥️ oblíbit sdílet odpovědět uložit

V ložnici prý používají i různé pomůcky. „Proč ne? Navíc když to děláte několik hodin, může se odehrát spousta věcí,“ říká. „Myslím, že pro ženy je to jednodušší než pro muže, protože záleží, jestli má muž dost velkou výdrž. Muži obvykle nevydrží dlouho. Je potřeba hodně krve napumpovat do určitého místa, takže to asi někteří nezvládají,“ míní Klumová s tím, že její muž to naštěstí dokáže.

„Měla jsem v životě mnoho různých klobás, ale skončila jsem u německé. Německé klobásy, co na to říct?“ prohlásila.

Dcera našla vibrátor

Její dcera Leni (19) však z její otevřené povahy, co se týče sexu, používání erotických pomůcek a odhalování těla, takovou radost nemá. Jednou dokonce našla její vibrátor.

„Říkám: Mami, co je tohle? Mikrofon? Opravdu jsem neměla ani tušení, co to je. Máma se rozčílila, že jí nemám lézt do jejích věcí,“ vzpomněla Leni na trapný okamžik. „Moje máma toho má celou skříň,“ prozradila mladá modelka, která už se svou matkou v minulosti pózovala v prádle.

heidiklum Come back to bed Baby ❤️ oblíbit sdílet odpovědět uložit

Nemá radost ani z toho, že její matka ráda chodí nahoře bez. „Udělám doma oslavu, nebo pozvu kamarády a svého přítele a ona se u bazénu opaluje nahoře bez,“ popsala Leni, která už matku pro jistotu upozorňuje, aby se oblékla, když má někdo přijít.

„Vždycky přijdou a říkají: Víš, že přijdou kamarádi. Nandej si vršek, mami. A já na to: Copak jsem někdy neměla vršek, když přišli tvoji kamarádi? Samozřejmě, že si ho nandám. Ale vždycky se ujišťují,“ popsala Klumová.