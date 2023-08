Poslední vyúčtování bylo za drogy, říká o konci skupiny Nightwork Soukup

„Kapelu jsem začal dělat s Emilem Koptou, synovcem Václava Kopty. Ale on řekl, že už nebude hrát žádný buzerantský funky a že končí a bude dělat nějaký thrash metal – a odjel do Británie dělat někam do kuchyně. A jediný další kytarista, kterého jsem znal z gymnázia pro méně talentované děti, byl Jakub Prachař. Potkal jsem ho na Národní třídě a oslovil jsem ho,“ popsal začátek kapely František Soukup, který v ní působil coby skladatel, textař, producent a klávesista.

„My jsme se na gymplu neměli moc rádi, jenže on říkal, že když se dozvěděl, že mám počítač s hudebním programem, že jsem asi udělal pokrok a že by to chtěl zkusit. Protože neměl kde nahrávat ty svoje nápady. Takhle vzniknul Nightwork,“ dodal.

Vojtěcha Dyka vybral jeho otec Ondřej Soukup. „Vojta Dyk k nám přišel na konkurz. Tenkrát ho nikdo neznal. On zazpíval a dobře. A my jsme se s Jakubem (Prachařem) jako dva velký producenti houpali na židlích a říkali: My se ti ozvem zpátky. Vojta prošel tím bytem z domácího nahrávacího studia. A táta říkal: Vy debilové, okamžitě ho berte, já to slyšel, jaký ozvem zpátky?!“ popsal Soukup, jemuž otec poskytl v začátcích studio k nahrávání.

„Měl jsem radost, že chlapec nebere drogy, tak čert vem školu, hlavně když komponuje. Mně se líbily věci, které z něj lezly. Obešel jsem s jejich první deskou všechna vydavatelství. Mám tam kamarády. Ale nikdo to nechtěl vydat. Tak jsem jim to vydal sám. Za půl roku mi volali, že by si je vzali, ale já už jsem si je nechal,“ říká hrdě Ondřej Soukup.

Kapela se ale přes obrovskou popularitu a cenu Anděl v roce 2013 rozpadla. „Když jsme dělali náš poslední koncert v O2 areně, spoluprodukovali jsme to. A když jsem projížděl s produkčním rozpočet, ptal jsem se ho, co znamená položka Ostatní. Byla to položka za desítky tisíc. A on říkal: To jsou drogy. Tak jsem se ptal, kdo to měl? A on: Všichni kromě tebe. A takhle skončil Nightwork, to bylo poslední vyúčtování,“ prozradil František Soukup.